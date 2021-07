Tréner Weiss pred štartom Ligy majstrov: Chceme tu veľké kluby!

Na úradujúceho slovenského majstra, futbalistov ŠK Slovan Bratislava, čaká už v stredu 1. kolo kvalifikácie do skupinovej fázy Ligy majstrov. Na Slovensko pricestuje írsky šampión Shamrock Rovers.

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava utrpel počas pandémie koronavírusu miliónové straty a jeden zo spôsobov kompenzácie je úspech v európskych súťažiach.

V prvom kole kvalifikácie Ligy majstrov UEFA ho v stredu na Tehelnom poli čaká írsky majster Shamrock Rovers, no v hľadisku ho môže povzbudiť len 500 fanúšikov. Tréner Slovana Vladimír Weiss svojmu tímu verí, no zároveň upozornil na silu a húževnatosť súpera.

Realizačný tím Slovana sa na stredajšieho súpera chcel ísť pozrieť aj osobne, ale v Írsku platia prísne karanténne opatrenia.

„Videli sme niekoľko zápasov aspoň online. Vieme, čo môžeme a chceme hrať. Súpera rešpektujeme, hrajú dlhodobo systémom 3-4-3. Majú skúseného brankára a niekoľkých hráčov na slušnej úrovni. Budú bojovať, tak ako to u Írov vidíme. Majú rýchle krídla, centrované lopty, dobrú defenzívu. Ťažko sa im dávajú góly, to sa všeobecne vie, takže musíme byť chytrí na lopte, využívať krídelné priestory, hráči z druhej vlny budú musieť byť kreatívni, aby sme sa dostali cez zóny, ktoré budú mať zavreté,“ uviedol Weiss.



V príprave na novú sezónu odohrali „belasí“ štyri víťazné zápasy. Na sústredení v Rakúsku zdolali Kapfenberg 4:1, Orenburg 1:0 a Admiru 4:0. Generálkou na stredajší súboj bol domáci zápas proti českému prvoligistovi zo Zlína. „Budeme múdrejší po stredajšom zápase, ale prístup hráčov je zatiaľ vynikajúci. Ja som prísny tréner, ale nemal som zatiaľ žiadnu výhradu. Zatiaľ všetko funguje ako má. Máme vytvorené podmienky na to, aby sme uspeli. Klub robí všetko pre to, aby sme si sny a túžby naplnili. Prišiel som sem na to, aby som okrem slovenskej ligy hral aj v Európe. Nesľubujem nič, ale urobím všetko pre to, aby sem prišli veľké kluby, chcem nadviazať na svojich predchodcov," povedal Weiss.

Tréner írskeho majstra Stephen Bradley nebude mať v Bratislave k dispozícii duo Chris McCann - Neil Farrugia. V prípade Slovana je káder takmer kompletný. Zranený je síce obranca Lucas Lovat, po menších zraneniach však už trénujú Vladimír Weiss ml. a Dávid Strelec. „U Vlada nebolo zranenie vážne, ale fyzicky ešte nie je pripravený na celý zápas, podobne aj Strelec. Obaja ale trénujú. V priebehu dvoch týždňov by mohli byť plnohodnotní. Uvidíme, možno budú schopní na pár minút pomôcť už v stredu,“ prezradil tréner Slovana.



Hráči Slovana majú skúsenosť s írskym futbalom spred dvoch rokov. V úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy doma zdolali FC Dundalk 1:0, v Dubline triumfovali 3:1. „Myslím si, že to bude podobné. Ale Shamrock je majster, takže ich musíme rešpektovať. Bude dôležité, aby sme celý zápas boli koncentrovaní. Ak v európskych zápasoch zaspíte, dostanete gól. Rovnako musíme byť efektívni,“ upozornil kapitán Slovana Vasil Božikov.



V Írsku sa hrá najvyššia súťaž systémom jeseň-jar, v tamojšej Premier Division odohrali už 19 kôl. Shamrock je na čele s 38 bodmi o skóre pred Sligom Rovers. V piatok hral doma práve proti Dundalku a po góloch Liama Scalesa, Seana Gannona, Aaron Greeneho zvíťazil 3:1. „Boli sme naozaj spokojní s výkonom a samozrejme aj s výsledkom. Myslím si, že tím hral naozaj dobre a nemyslím si, že sa v zápase objavil niekto, o kom by sa dalo povedať, že sa šetril. Pracovali sme na sebe nesmierne tvrdo,“ povedal tréner Shamrocku.



Íri sa na Slovan tešia, no slová trénera Bradleyho hovoria o rešpekte. „Dominujú slovenskému futbalu a na celom ihrisku majú skutočnú kvalitu, špičkovú kvalitu s mnohými reprezentantmi. Sme však z toho nadšení. Viem, že to bude ťažké, ale tešíme sa. Slovan sme sledovali pomerne veľa. Videli sme asi desať zápasov, samozrejme aj ich zápasy z minulého týždňa a aj ich zápasy z konca minulej sezóny. Takže máme dosť veľa informácií. Vieme, v čom majú silné stránky, ale aj iné, v každom prípade sa túto konfrontáciu veľmi tešíme.“



Tréneri oboch tímov budú po prvý raz šiť taktiku na dvojzápas po zmene pravidla o vyššej váhe gólu dosiahnutého na ihrisku súpera. Európska futbalová únia (UEFA) ho zrušila po 56 rokoch. O víťazovi dvojzápasu tak v prípade vyrovnaného skóre bude už od novej sezóny rozhodovať iba predĺženie, prípadne jedenástkový rozstrel. „Je to spravodlivejšie a lepšie pre ofenzívny futbal. Lebo tímy nebudú po domácom triumfe 1:0 vonku iba brániť. Nemusíme kalkulovať, teraz je to spravodlivejšie. Ale vo futbale je najťažšie streliť gól, to je jeho podstata. V tomto musíme pridať najmä v Európe. Musíme byť chladnokrvní a drzí,“ uzavrel Weiss.

1. kolo kvalifikácie Ligy majstrov UEFA

streda 7. júla o 18:30h



predpokladané zostavy:

SLOVAN: Chovan - Medveděv, Kashia, Božikov, De Marco - Kankava, de Kamps – Hrnčár, Holman, Čavrič – Henty.

SHAMROCK: Mannus - Hoare, Lopes, Grace - Gannon, Finn, O’Neill, Scales - Towell, Gaffney, Greene.