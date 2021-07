Federer si kladie otázky: Stále musím dokazovať sám sebe, že na to mám

Pre Rogera Federera je každý víťazný zápas na Wimbledone nielen triumfom nad súperom, ale aj sebou samým.

Skvelé pocity sprevádzali 39-ročného veterána aj po postupe do štvrťfinále, keď po troch setoch 7:5, 6:4, 6:2 vyprevadil z centrálneho kurtu o 14 rokov mladšieho Taliana Lorenza Sonega. "Je pekné vidieť, že všetka práca, ktorú som do toho vložil, sa vypláca. Stále som schopný hrať na tejto úrovni zápas na tri víťazné sety," skonštatoval Roger Federer na webe ATP Tour.

Osemnásobný wimbledonský šampión postúpil rekordný osemnásty raz do štvrťfinále v All England Clube a celkovo päťdesiaty ôsmy raz v súčte všetkých štyroch grandslamových turnajov. To všetko po dvoch artroskopických operáciách kolena z minulého roka a s mizivou hernou praxou v tomto roku, keď pred Wimbledonom odohral len osem súťažných zápasov s bilanciou 5-3. Napriek tomu si veril, že sa dokáže pripraviť tak, aby na svojom obľúbenom turnaji postúpil aspoň do druhého týždňa, čo sa mu už podarilo.

"Keď je hráč mladý, nekladie si rôzne otázky, len hrá zápas za zápasom. V mojom veku si však tie otázky musím klásť. Stále musím dokazovať sám sebe, že na to mám, že dokážem pripraviť svoje telo na potrebnú záťaž a že ráno nielen vstanem, ale aj pôjdem na kurt a odohrám tam eventuálne aj päť setov," skonštatoval Federer. K aktuálnym svojím pocitom 20-násobný grandslamový šampión doplnil: "Momentálne cítim pohodu, ale uvidíme, koľko mi toho ešte zostalo v nádrži. Dôležité je, že som tento zápas zvládol v troch setoch. Teším sa na ďalšie kolo."

Pondelkový triumf nad Sonegom bol pre Federera stopiaty v 118. zápase na Wimbledone. Je neuveriteľné, že mesiac pred dovŕšením štyridsiatky stojí tri zápasy od titulu na londýnskej tráve. Jeho najbližší súper však už bude z kategórie veľmi silných. Zápas medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Poliakom Hubertom Hurkaczom prerušili v pondelok večer pre dážď za stavu 2:1 na sety a 3:4 z pohľadu turnajovej dvojky Medvedeva. "Cítim, že môj progres nastáva takmer vo všetkom. Som lepší po kondičnej stránke, ale rovnako skôr udieram do loptičky a mám aj čas na zahrávanie halfvolejov. Rýchlosťou som si zvykol na loptičky aj parametre dvorca. Všetky tieto maličkosti vedia na konci zápasu urobiť potrebný rozdiel," doplnil Federer.

Štvrťfinálové dvojice dvojhry mužov - Wimbledon 2021:

Novak Djokovič (Srb-1) - Márton Fucsovics (Maď.)

Karen Chačanov (Rus.-25) - Denis Shapovalov (Kan.-10)

Matteo Berrettini (Tal.-7) - Félix Auger-Aliassime (Kan.-16)

Roger Federer (Švaj.-6) - Daniil Medvedev (Rus.-2) / Hubert Hurkacz (Poľ.-14)