Bojovník MMA tvrdo knokautoval ožratého chlapíka v bare: Jeho ex šokovala odkazom!

Bojovník MMA Joe Schilling (37) z prestížnej organizácie Bellator tvrdo knokautoval ožratého chlapíka v bare. Následne ho prekvapil odkaz od mužovej ex.

Bojovník MMA Joe Schilling (37) z prestížnej zámorskej organizácie Bellator tvrdo knokautoval neznámeho opitého muža pri potýčke v bare.

Čo sa vlastne stalo?

Neznámy muž sa bavil s nejakou ženou, ktorá zašla k baru. Muž v košeli a kravate sa priplietol do cesty Schillingovi, ktorý prešiel popri.

No vtom muž niečo bojovníkovi MMA povedal. Schilling sa otočil, následne sa zdalo ako keby muž naznačil úder. Prejavili sa Schillingove reflexy a tvrdou ranou poslal chlapíka k zemi.

„V tejto krajine sa už zjavne ani nemôžete brániť v sebaobrane. Neznepokojujte sa, mám k tomu video. Mám vás rád ľudia, vďaka za podporu počas tejto život ohrozujúcej skúsenosti. Takisto vďaka tímu The Yard Muay Thai, vďaka ktorému som na podobné situácie pripravený," reagoval na sociálnej sieti Schilling na incident.

K príspevku pripojil hashtag „f*ck racists“, čím možno narážal na to, čo ho vyprovokovalo.

Na svojom instagrame neskôr zverejnil aj správu od ex napadnutého muža, ktorá mu za jeho knokautovanie poďakovala.

„Chlap, ktorého si knokautoval, je môj ex. Pravidelne ma zvykol fyzicky napádať. Čakala som osem rokov na to, aby ho karma udrela rovno do tváre," uvádza sa v zverejnenom odkaze.