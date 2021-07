Luis Enrique kritizuje opatrenia pred semifinále: Zvláštne, ale nebudem na to míňať energiu

Tréner Španielska Luis Enrique dúfa, že futbalový štadión vo Wembley v utorok zaplavia španielski a talianski fanúšikovia.

Obe krajiny sa stretnú v semifinále EURO 2020, no vo Veľkej Británii platia prísne opatrenia pred šírením koronavírusu.



Talianom a ani Španielom nepovolili Briti výnimku z karantény. Enrique napriek tomu dúfa, že jeho zverencov podporia na tribúnach španielski fanúšikovia: "Je to zvláštna situácia. Dúfam, že bude na tribúnach viac Španielov a Talianov ako anglických fanúšikov, ale sú to veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť."



Na semifinále a finále môže byť vo Wembley 60-tisíc divákov. Anglicko bude mať v stredu obrovskú výhodu proti Dánsku a aj v prípadnom finále bude mať podporu domácich fanúšikov. Európska futbalová únia (UEFA) uzavrela s britskou vládou dohodu, že karanténu na ostrovoch nemusia absolovať iba VIP hostia, ktorí budú na zápasoch. "Nebudem na to zbytočne míňať energiu. Prajeme si, aby to bolo inak, ale akceptujeme to," citovala trénera Španielov agentúra AFP.