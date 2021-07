Ben O´Connor vyhral na Tour de France vôbec prvú etapu: Je to veľký krok v kariére!

Austrálsky cyklista Ben O´ Connor sa stal víťazom 9. horskej etapy Tour de France.

Člen tímu AG2R Citroën triumfoval na 145 km dlhej trati z Cluses do lyžiarskeho strediska Tignes s náskokom 5:08 min pred Talianom Mattiom Cattaneom. Tretí skončil Cattaneov krajan Sonny Colbrelli. Slovinec Tadej Pogačar si udržal žltý dres pre lídra celkového poradia. Slovenský jazdec Peter Sagan nebojoval o popredné priečky a skončil na 111. mieste.



"Je to veľký krok v mojej kariére, splnil sa mi sen. Dokázal som sám sebe, že na to mám. Chcel by som sa poďakovať členom môjho tímu a všetkým, čo mi držali palce v Girone i Austrálii. Bola to bláznivá etapa v náročných podmienkach. Pred štartom som nemyslel na to, že by to dnes mohlo vyjsť. Pred záverečným stúpaním som mal obavy, aby mi Kolumbijčania neušli, no dokázal som ísť stále vo vysokom tempe a odpútať sa od nich. Na cieľovej páske mnou lomcovali veľké emócie. Vyhrať etapu na Tour, to je veľká vec," vyznal sa v prvom rozhovore O´Connor, ktorý slávil druhý triumf na GrandTour. Vlani vyhral etapu na Giro d´Italia s cieľom v lyžiarskom stredisku Madonna di Campiglio.