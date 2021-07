Český kapitán Vladimír Darida ukončil reprezentačnú kariéru: Chcem tráviť viac času s rodinou!

Český futbalista Vladimír Darida po vyradení národného tímu na ME 2020 ukončil reprezentačnú kariéru.

Tridsaťročný stredopoliar Herthy Berlín zdôvodnil svoj krok tým, že chce okrem iného tráviť viac času s rodinou. Informoval o tom portál sport.cz.



Darida bol kapitán českej reprezentácie na EURO 2020. Vo všetkých troch zápasoch v skupine štartoval v základnej zostave, v osemfinále proti Holandsku (2:0) nehral pre zranenie. Vo štvrťfinálovom súboji s Dánskom (1:2) bol už trénerovi Jaroslavovi Šilhavému po problémoch s nohou k dispozícii, na trávnik sa však dostal až v 79. minúte.



"Futbalu som dosiaľ obetoval všetko a futbal mi to na oplátku plne vrátil a vracia. Všetko však niečo stojí. V tejto bundesligovej a reprezentačnej sezóne som strávil na zápasoch a sústredeniach 140 dní mimo domova. Teraz už však chcem oveľa viac času tráviť s rodinou a s malým synom," uviedol pre web Futbalovej asociácie ČR (FAČR) odchovanec Plzne, ktorý získal s Viktoriou dva ligové tituly.



S národným tímom sa predstavil na troch európskych šampionátoch, v roku 2012 i tento rok sa s ním prebojoval do štvrťfinále. "V reprezentácii som prežil krásne chvíle. Či už ako nečakaný benjamínok na svojich prvých majstrovstvách Európy, alebo teraz na treťom Eure s kapitánskou páskou na rukáve. Vždy som si vážil, že môžem hájiť české farby. I keď viem, že mi šatňa 'nároďáku' bude chýbať, nastal čas, aby som ju opustil. Prajem chalanom, aby sa im darilo. Teraz postúpte na majstrovstvá sveta," dodal Darida. Za reprezentačný A-tím odohral celkovo 76 zápasov, v ktorých strelil osem gólov. Debutoval v máji 2012 v príprave pred ME.