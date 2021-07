Krok späť alebo premyslený ťah? Alex Fojtíček mení Anglicko za Trebišov

Talentovaný slovenský brankár Alex Fojtíček by mal po angažovaní v Anglicku opäť zavítať na Slovensko.

Informáciu priniesol web slovenski-futbalisti.sk. Podľa toho by sa mal Alex Fojtíček presťahovať na východ Slovenska, aby získal zápasovú prax. Alex bol od roku 2016 hráčom slávneho Manchestru United, kde pôsobil v mládežníckych kategóriách. Vyskúšal si aj hosťovanie v klube Stalybridge Celtic.



Po vypršaní zmluvy sa Alex pobral do Blackpoolu, kde však pre zranenia veľmi nechytal. Nevedno však, či by v prípade Trebišova šlo o prestup alebo o hosťovanie.