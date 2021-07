Matej Tóth bude mať v Tokiu neuveriteľného súpera: Ángel García sa chystá na svoju ôsmu olympiádu!

Španielsky chodec Jesús Ángel García bude ako prvý atlét štartovať na ôsmej olympiáde.

Do Tokia sa chystá ako takmer 52-ročný. Majster sveta z roku 1993 vyzve na 50 km trati obhajcu olympijského zlata Slováka Mateja Tótha (38)!

García sa v najdlhšej atletickej disciplíne predstavil na všetkých letných OH od Barcelony 1992. Najlepší výsledok zaznamenal v roku 2008 v Pekingu, kde skončil štvrtý. So siedmimi účasťami sa momentálne medzi atlétmi delí o prvé miesto so šprintérkou Marlene Otteyovou. Zatiaľ čo na OH García vyšiel medailovo naprázdno, z MS má okrem titulu zo Stuttgartu ešte tri striebra (1997, 2001 a 2009).