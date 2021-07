Dokážu sa hráči Montrealu postarať o zázrak alebo sa víťazom Stanleyho pohára stane opäť Erik Černák?

Musel by sa stať zázrak! Hokejisti Tampy Bay sfúkli Montreal vo finále NHL aj v treťom zápase na jeho ľade 6:3, keď sa na triumfe asistenciou podieľal aj slovenský obranca Erik Černák (24).

Obhajca trofeje už vedie v sérii 3:0 a má tak tri mečbaly na zisk ďalšieho Stanleyho pohára!



Montreal nastúpil do zápasu opäť bez útočníka Tomáša Tatara s cieľom vyhrať a zdramatizovať finálovú bitku, ale nič také sa nestalo. Tampa mala famózny nástup a už v 4. minúte viedla 2:0, v polovicu súboja dokonca 4:1. Hoci sa kanadské mužstvo, ktoré sa do bojov o Stanleyho pohár prebojovalo po dlhých 28 rokoch, snažilo ešte niečo so zápasom urobiť, obhajca trofeje si vedenie postrážil a v sérii už vedie 3:0.



Musel by sa stať zázrak, aby Montreal dokázal ešte sériu otočiť a uchmatnúť Tampe ďalší triumf v NHL. „Mali sme skvelý štart, ale potom sme trochu poľavili a Montreal prevzal iniciatívu. V druhej tretine sme však znova pridali a dostali sme zápas pod kontrolu,“ povedal obranca Tampy a strelec druhého gólu Hedman. Tampa už zajtra ráno môže na ľade súpera obhájiť titul.