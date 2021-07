Odborníci o Saganovom naháňaní zeleného dresu na Tour de France: Mal by odstúpiť!

Podarí sa trojnásobnému majstrovi sveta Petrovi Saganovi (31) získať ôsmy zelený dres na Tour de France?

Otázka je po prvej tretine súťaže stále aktuálna. Aj keď sa Petrovi nedarí podľa predstáv a vedenie v súťaži si pred naším Tourminátorom udržiava Brit Mark Cavendish o 96 bodov, šanca stále žije. Podľa trénerskej legendy Kamila Haťapku (89) by však mal Sagan odstúpiť a sústrediť sa na MS!



Môže sa to podariť, Peter má na to ešte veľa príležitostí. Na programe je ďalších 13 etáp, v ktorých sa dá získať maximálne 630 bodov. Z toho v piatich rovinatých etapách (X., XII., XIII., XIX. a XXI.) 250 bodov v cieli a 100 bodov v rýchlostných prémiách. Ďalšia porcia 140 bodov na rýchlostných prémiách čaká v kopcovitých a horských etapách.

Druhý týždeň

Presvedčený je o tom aj prvý Saganov tréner Peter Zánický, ktorý pre Nový Čas povedal: „Strata takmer sto bodov je veľká, ale nehádžme predčasne flintu do žita. Nehovorím, že nastala ideálna situácia, to vonkoncom nie, ale nie je úplne stratená, nezatracoval by som to. Pripomínam, že Cavendish pri svojich 12 štartoch na Tour prišiel do cieľa iba šesťkrát. Je však pravda, že Brit je aktuálne v laufe, darí sa mu, ale uvidíme, ako prekoná horské nástrahy. Peter v prvom týždni pretekov nie je v takej forme, ako by si predstavoval. Je obvyklé, že druhý a tretí týždeň na podujatiach Grand Tour sú uňho najsilnejšie. Rozhodujúci bude druhý týždeň, či sa mu nohy v ťažších etapách ,rozviažu´a naordinuje sa na to pravé ,horácke´ tempo, v ďalších etapách bude zbierať body aj na rýchlostných prémiách a v cieli rovinatých etáp.“ Zaujímavá bude teda aj odpoveď na otázku, ako nadchádzajúce kopcovité a horské etapy ublížia Cavendishovi.

Podobne Petrovi verí aj riaditeľ bratislavských pretekov L´Etape Slovakia by Tour de France Jozef Pukalovič: „Peter šancu má, stále žije, aj keď tohtoročná Tour je nevyspytateľná. Podstatné bude, aby došiel do cieľa, aby zvládol horské etapy a dosiahol nejaké to etapové víťazstvo. O zelený dres bude bojovať do poslednej chvíle.“

Mal by sa doliečiť

Iný názor má bývalý tréner československej reprezentácie Kamil Haťapka: „Treba si uvedomiť, že na scénu sa čoraz viac dostáva päť až sedem rýchlych šprintérov. Peter nie je typický šprintér, ale univerzál. Ak by som bol trénerom, odporučil by som mu, aby nešiel Tour, ale už sa stalo. Prekonal koronavírus, absolvoval Giro, na Tour mal tvrdý pád, poranil si koleno, mal by sa rýchlo doliečiť. Na olympijských hrách bude mať ťažkú situáciu, trať mu až tak veľmi nevyhovuje. Následne sú na tratiach jarných klasík majstrovstvá sveta v Belgicku, mal by sa pripraviť na tento vrchol sezóny a z Tour odstúpiť. Je v stave vyhrať aj štvrtý titul majstra sveta. Má na to ideálny vek. Zo srdca však Petrovi želám zelený dres, ale situácia sa vyvinula tak, aká je.“Okrem pádov si však Peter bude musieť dať pozor aj na jednu situáciu. Zrejme sa v horských alebo kopcovitých etapách ocitne v pozícii, keď vo väčšej skupine šprintérov za pelotónom si bude musieť ustrážiť, aby prišiel do cieľa v stanovenom časovom limite.

Jednou z ďalších terajších motivácií Sagana by okrem získania zeleného dresu malo byť aj víťazstvo v záverečnej etape Tour na parížskom Champ´s Elysées, kde zo Slovákov doteraz triumfoval v roku 1971 iba rodák z Trenčína reprezentujúci Českú republiku Ján Svorada (52).