Futbalista Dávid Hancko sa dočkal: Zásnuby so sexi tenistkou

Bude svadba! V stredu si česká tenistka Kristýna Plíšková (29) po prehre s finalistkou Roland Garros Pavljučenkovovou zbalila vo Wimbledone kufre a vo štvrtok zažila príjemné prekvapenie.

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko (23) jej na dovolenke navliekol zásnubný prsteň.



Romantické kulisy a ešte romantickejšie chvíle. „Navždy. ÁNO,“ oznámila zásnuby na svojom instagramovom profile Kristýna a ukázala fotografiu snubného prsteňa. S o niekoľko rokov mladším Hanckom začala randiť vlani v zime. „Povedala YES,“ radoval sa budúci mladoženích.

Kristýna tak vstúpi do stavu manželského rovnako ako jej dvojča Karolína, ktorá sa pred tromi rokmi vydala za televízneho moderátora Michala Hrdličku. Práve v jeho talk show Česká ulička nedávno prezradila, čím ju slovenský futbalista očaril. „Vyskočil mi na instagrame, ani som nevedela, že to je športovec, ale hovorila som si - pekný, vysoký chlap. Dala som mu ,lajk‘ a on sa toho chytil. Potom sme si začali písať a hneď z toho bolo i spoločné bývanie,“ povedala česká tenistka, z ktorej bude onedlho pani Hancková.