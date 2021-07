Dobehli ju dopingové kauzy: Olympijská šampiónka McNealová sa pod piatimi kruhmi tak skoro nepredstaví

Úradujúca olympijská šampiónka na 100 m prekážok Američanka Brianna Rollinsová-McNealová neuspela s odvolaním sa na Športový arbitrážny súd (CAS)

Šlo o dištanc na päť rokov, ktorý jej udelila Jednotka pre integritu atletiky (AIU) za neoprávnený zásah do procesu dopingovej kontroly. Zlatá z OH 2016 v Riu de Janeiro už v minulosti rok nútene pauzovala, keďže si odpykávala dištanc za absenciu pri troch antidopingových kontrolách.

Dvadsaťdeväťročná Rollinsová-McNealová dostala trest v úvode júna, no CAS až do vynesenia svojho verdiktu jej dištanc "zmrazil", aby mohla súťažiť na júnovej americkej olympijskej kvalifikácii. Tam skončila druhá a vybojovala si miestenku na OH, do Tokia však napokon neodcestuje a ak medzičasom nepríde k nejakej zmene, príde aj o OH 2024 v Paríži.

Svetová šampiónka z Moskvy 2013 na ostatných MS v katarskej Dauhe v jeseni 2019 nefigurovala medzi klasifikovanými, keďže v rozbehu ju diskvalifikovali za predčasný štart. Jej kariérnym maximom je výkon 12,26 s, v tejto disciplíne ide o štvrtý najlepší čas histórie.

Americká športovkyňa v januári 2020 vynechala dopingovú kontrolu, čo zdôvodnila zákrokom na prerušenie tehotenstva a priložila aj príslušné dokumenty. Ich verifikácia však ukázala, že športovkyňa pozmenila termín spomenutého zákroku, čo prinieslo trest za ovplyvnenie či pokus o ovplyvnenie ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly. Od AIU dostala prísny dištanc, keďže nešlo o jej prvý prehrešok proti pravidlám.