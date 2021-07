Taliansky gladiátor Spinazzola si do lopty tak skoro nekopne: Zápas s Belgickom ho vyšiel poriadne draho

Na ihrisku nechal všetko čo mohol. Leonardo Spinazzola musel v zápase s Belgickom nešťastne striedať, diagnóza je voči nemu nekompromisná.

Na EURE odohral päť zo šiestich zápasov a pre svoju krajinu urobil vždy maximum. 28-ročný záložník AS Rím však musel v 79. minúte zápasu s Belgickom striedať po tom, čo mu pri bežnom bežeckom súboji o loptu noha nedovolila pokračovať. Leonardo smerom k striedačke okamžite signalizoval, že v zápase skončil. Netrebalo mu k tomu ani vyšestrenie tímových lekárov.



Následne si ľahol na trávnik. Prvé pohľady nasvedčovali tomu, že by mohlo ísť o zadný stehenný sval. Po minútach strávených v slzách ho z ihriska napokon odniesli na nosidlách. Pozápasové vyšetrenia navyše naznačujú, že Spinazzola si do lopty nekopne 6 mesiacov. Dôvodom je roztrhnutá achilovka. Leonardo tak definitívne prišiel o účasť na EURE a z plánov by na polovicu sezóny mal vypadnúť aj novému trénerovi AS Rím, Josému Mourinhovi.