Cavendishova reakcia na otázku o rekorde Eddyho Merckxa: Ani nevyslovujte to meno!

Už len dve víťazstvá ho delia od historického rekordu. Britský cyklista Mark Cavendish na prebiehajúcej Tour de France akoby vstal z popola a vo štvrtok opäť slávil triumf, už 32. v kariére.

Odpovedať na otázku, či sa pokúsi prekonať Eddyho Merckxa sa mu však veľmi nechcelo. Legendárny Belgičan vyhral na Tour 34 etáp a jeho rekord sa zdal byť dlho neprekonateľný. Najmä po tom, čo sa Cavendish zastavil v roku 2016 na méte tridsať a odvtedy išla jeho výkonnosť niekoľko rokov prudko dole. Po návrate do tímu Deceuninck–QuickStep pred touto sezónu však opäť našiel chuť víťaziť a získal stratenú sebadôveru. Na Tour vyhral 4. i 6. etapu a je blízko k zápisu do histórie.



Keď však po štvrtkovej etape dostal otázku na prekonanie rekordu, rýchlo radšej zmiernil očakávania. "Ani nevyslovujte to meno! Nemyslím na nič," odvetil so smiechom. "Práve som vyhral etapu na Tour de France, či by to bola moja prvá alebo 32., práve som vyhral etapu na Tour de France. To je to, na čom ľudia pracujú celý život, som veľmi rád. Ak som dosť dobrý na to, aby som ich vyhral 50, tak som dosť dobrý na to, aby ich bolo 50. Ak nebudem dosť dobrý na to, aby som vyhral ďalšiu, čo už," citoval ho portál Cycling News.



Dejisko Cavendishovo štvrtkového víťazstva ešte zvýraznilo jeho nečakaný prerod po niekoľkoročnom útlme. Dosiahol ho totiž v Châteauroux, meste, v ktorom sa v roku 2008 prvýkrát tešil z etapových vavrínov na Tour a opäť tu vyhral v roku 2011. Odvtedy sa Tour vrátila do jeho ulíc až teraz. "Je to desať rokov, čo som tu naposledy zvíťazil a je naozaj niečo špeciálne, že som to dokázal opäť. Bolo to pekné," dodal Cavendish.