Peter Sagan hodnotí šiestu etapu: Stále ma trochu bolí koleno, no dal som do toho všetko!

Peter Sagan sa v dnešnej rovinatej etape nedokázal prebojovať na pódium a už druhýkrát na tohtoročnej Tour de France skončil na piatom mieste.

"Bol to veľmi rýchly špurt, v ktorom som skončil piaty. Ešte stále ma trochu bolí koleno, ale opäť som do toho dal absolútne všetko. Dobré je, že sme nemali žiadne pády a že sme všetci v poriadku. Uvidíme, ako to pôjde zajtra, ako sa zobudím." uviedol Sagan na oficiálnej stránke svojho tímu.



V piatok je na programe 249,1 km dlhá trasa z Vierzonu do Le Creusotu s jedným stúpaním 2., dvoma 3. a dvoma 4. kategórie. Všetky sa nachádzajú v druhej polovici etapy.