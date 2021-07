Sergio Ramos bez klubu dlho neostal: Zahrá si Ligue1?

Sergiovi Ramosovi po dohratí sezóny vypršal v Reale Madrid kontrakt a nového sa nedočkal. Klub tak po dlhých rokoch opúšťa a na zozname voľných hráčov sa veru dlho neohrial.

Vzhľadom na Ramosove kvality a tým pádom aj platové požiadavky sa dalo očakávať, že jeho služby si hocikto dovoliť nemôže. V hre tak teoreticky zostávali kluby ako Manchester City, PSG, no v hre bolo aj angažmá v MLS.



Napokon by si Sergio Ramos mal od ďalšej sezóny obliekať dres francúzskeho veľkoklubu, PSG. S parížanmi sa mal Ramos dohodnúť na dvojročnom kontrakte.



Podobný prípad si možno pamätať aj po skončení Buffona v Juventuse Turín. Ten za vidinou výhry v preňho vytúženej Lige majstrov putoval práve do PSG. Tam sa mu sen nesplnil a po nevydarenom angažmá sa opäť vrátil do Juventusu.



Sergio Ramos podobný problém nemá, pretože na svojom konte má hneď niekoľko titulov v najprestížnejšej klubovej súťaži. 35-ročný Španiel strávil v Reale Madrid dlhých 16 rokov. Na tohtoročných majstrovstvách Európy sa napokon s trénerom Luisom Enriquem dohodol na svojej neúčasti.



Stopér Ramos by mal v najbližších dňoch absolvovať lekársku prehliadku, po ktorej bude jeho príchod oficiálne predstavený.