Cavendish vyhral po 10 rokoch v Châteauroux: Je to niečo špeciálne!

Jazdec tímu Deceuninck–QuickStep sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde a trať zvládol za 3:17:36 h. Druhý finišoval Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a na treťom mieste skončil domáci Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic).

"Zdá sa, že vždy, keď tu končíme, je rozdielny finiš. V roku 2008 to bolo mierne do kopca a kúsok ďalej na ceste, v roku 2011 to bolo krátke, ale stále trochu do kopca. Je to desať rokov, čo som tu naposledy zvíťazil. Je to niečo špeciálne," uviedol Cavendish v televíznom rozhovore.



"Vietor fúkal zľava, takže mi Michael Mörköv tú stranu otvoril, no ja som zostal na jeho zadnom kolese o čosi dlhšie, kým som vyštartoval, takže som musel vymeniť ´vláčiky´ a ísť z druhej strany. Opäť mi nesmierne pomáhali chalani z tímu, je to niečo špeciálne."



výsledky 6. etapy (Tours - Châteauroux, 160,4 km):

1. Mark Cavendish (V.Brit./Deceuninck-QuickStep) 3:17:36 h, 2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix), 3. Nacer Bouhanni (Fr./Arkea-Samsic), 4. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ), 5. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 6. Cees Bol (Hol./DSM), 7. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix), 8. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 9. Michael Matthews (Aus./BikeExchange), 10. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) všetci rovnaký čas



celkové poradie:

1. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix) 20:09:17 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) +8 s, 3. van Aert +30, 4. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) +48, 5. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) +1:21, 6. Pierre Latour (Fr./TotalEnergies) +1:28, 7. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +1:29, 8. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +1:43, 9. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +1:44, 10. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:48, ... 66. SAGAN +11:49



bodovacia súťaž:

1. Cavendish 148 b, 2. Philipsen 102, 3. Bouhanni 99, ... 7. SAGAN 72



vrchárska súťaž:

1. Ide Schelling (Hol./Bora-Hansgrohe) 5, 2. van der Poel 4, 3. Anthony Perez (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) 3