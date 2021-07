Mark Cavendish ovládol šiestu etapu, Peter Sagan na pódium nedosiahol

Po časovke, ktorá slúžila pre mnoho jazdcov ako oddychový deň si borci na Tour de France zmerali sily v rovinatej, šiestej etape.

Slovenský cyklista Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil piate miesto v 6. etape 108. ročníka Tour de France. Z triumfu po 160,6 km dlhej trase z Tours do Châteauroux sa tešil opäť Brit Mark Cavendish, ktorý zaknihoval 32. triumf na podujatí a už len dva ho delia od rekordu legendárneho Eddyho Merckxa.



Jazdec tímu Deceuninck–QuickStep sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde a trať zvládol za 3:17:36 h. Druhý finišoval Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a na treťom mieste skončil domáci Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic). Žltý dres pre celkového lídra si udržal Holanďan Mathieu van der Poel zo stajne Alpecin-Fenix.



Vo štvrtok bola na programe rovinatá etapa s jediným stúpaní 4. kategórie ďaleko pred cieľom a o etapové vavríny tak mali bojovať opäť najrýchlejší šprintéri. Záverečná zákruta bola asi 1600 m pred páskou a potom sa išlo po širokej ceste rovno až do cieľa. Mark Cavendish získal svoje prvé z 32 víťazstiev na Tour v roku 2008 práve v šprinte v Châteauroux a ďalšie tam pridal v 7. etape v roku 2011. Tour sa odvtedy do mesta nevrátila.



Krátko po štarte sa odtrhla osemčlenná skupina s viacerými veľkými menami ako Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Greg van Avermaet (AG2R Citroen), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) či Nils Politt (Bora-Hansgrohe). Pelotón si však uvedomoval jej silu a začal intenzívne pracovať na stíhaní. Skupina mala chvíľu takmer minútový náskok, ale príliš nespolupracovala a po 30 km sa jej účinkovanie na čele skončilo. Potom sa odtrhol opäť van Avermaet, pridal sa Roger Kluge (Lotto Soudal) a vznikol únik dňa. Sto km pred koncom mali náskok pod dve minúty a to už balíku vyhovovalo a situácia sa ustálila. Na jedinej prémii si pripísal jeden bod van Avermaet. Väčšie vzrušenie prišlo až 56 km pred cieľom na rýchlostnej prémii v Lucay-le-Male. Najviac bodov zobrala dvojica v úniku, špurte balíka vyhral Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Sagan, ktorý sa dostal do nebezpečného kontaktu s Michaelom Mörkövovm (Deceuninck-QuickStep), si pripísal osem bodov za 8. miesto.



Náskok dvojice bol 40 km pred cieľom už len polminútový a všetko smerovalo k hromadnému dojazdu. Nepríjemnosti cyklistom nespôsobil ani avizovaný silný bočný vietor, keďže aj v záverečnej pätine trate takmer nefúkalo. Únik vydržal až do méty 2,5 km pred páskou, keď ho pohltil pelotón, v ktorom bojovali o popredné pozície šprintérske tímy. Cyklisti zvládli príchod do Châteauroux bez pádov a na záverečnej rovinke sa rozbehol súboj o triumf. V ňom mal najviac síl opäť Cavendish a upevnil si pozíciu na čele bodovacej súťaže. Sagan sa dlho držal na jeho zadnom kolese, no v závere ho stratil a do cieľa prišiel na opäť na piatom mieste, ktoré obsadil aj v 4. etape.