Bývalý pretekár Peter Velits vysvetľuje: Zranenie sa dá dobre zamaskovať!

Ako je na tom Peter Sagan (31) zo zdravotnej stránky? Presne táto otázka momentálne rezonuje u slovenských fanúšikov cyklistiky.

Odpoveď na ňu sa snažil Novému Času dať bývalý pretekár Peter Velits (36). Tourminátor sa totiž po páde v tretej etape na pretekoch Tour de France vyjadril, že jeho koleno „je hotové“.Ale ono sa to z obrazovky dá len ťažko vysledovať. Aký je jeho zdravotný stav, vie len on a jeho najbližší tím.vysvetlil Velits, ktorého tiež trápi veľký počet škaredých pádov na Tour.Obzvlášť ho mrzí správanie nezodpovedných fanúšikov, ktorí niektoré z nich spôsobujú.Je to skvelý marketing. Aj ja si pamätám, že sme to ako pretekári mali radi, že boli fanúšikovia takou blízkou súčasťou nášho športu. V prípade fanúšičky, ktorá banerom zostrelila pelotón, to už ale, samozrejme, prekročilo všetky medze. V tomto smere pomôže jedine osveta fanúšikov, nič iné.dodal majster sveta v tímovej časovke. Pomohli by v tomto prípade vyhrážky legislatívnymi trestami? „Toto je oblasť, ktorú si netrúfam príliš hodnotiť. Pravdepodobne chcú policajti z tejto fanúšičky spraviť exemplárny príklad. Jasné, každý si to chce na Tour v prvom rade užiť, ale nesmie to byť na úkor zdravia a bezpečnosti,“ uzavrel Velits.