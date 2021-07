Na cyklistov čaká naTour najdlhšia etapa: Ako to vidí víťaz Okolo Slovenska Pavol Čambal?

Dnes je na programe najdlhšia z 21 etáp – 249,5 km kopcovitá nádielka. Prvé body do súťaže o zelený dres sa dajú získať na rýchlostnej prémii ešte na rovinatej trase, tu by sa mohol pokúsiť dostať do únikovej skupiny Peter Sagan.

"Potom už nasleduje séria piatich kopcov IV., III. a II. kategórie, nepredpokladám, že v samotnom závere aj s Petrom. Po stredajšej časovke však očakávam zaujímavý súboj o žltý dres medzi Van der Poelom a druhým mužom v celkovej klasifikácii, obhajcom prvenstva Pogačarom. Pretekárov čaká porcia vyše 3 000 nastúpaných metrov, v samotnom závere až s maximom 18 % prevýšenia. Dúfam, že sa už pelotón upokojil a nebudú pokračovať brutálne pády a s nimi spojené zranenia," vidí dnešnú etapu Pavol Čambal (71), víťaz Okolo Slovenska 1974. Otvoriť galériu Bývalý československý cyklista Pavol Zdroj: anc 7. etapa Štart: 11.15 hod. (Vierzon) Cieľ: 17.42 hod. (Le Creusot) Profil: horský Šanca Sagana: nereálna