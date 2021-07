Smotánka hráva EURO doma, kým ostatné tímy brázdia po celej Európe: Najviac si zalietali Švajčiari!

Nikdy viac?! S pribúdajúcimi skúsenosťami, väčšinou negatívnymi, naráža projekt organizácie tohtoročných futbalových ME na čoraz silnejšiu vlnu odporu a kritiky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hrať a presúvať sa po 11 krajinách kontinentu je nezmysel. V čase pandémie koronavírusu, o ktorej pri vzniku tohto nápadu pred takmer desiatimi rokmi nemohol nik tušiť, dvojnásobný. Z takto rozhádzaného šampionátu nemôže mať nik ucelený dojem a zážitok.



Hlavnou myšlienkou bývalého šéfa UEFA Michela Platiniho, otca tohto nápadu, bolo zvýšením počtu účastníkov ponúknuť šancu aj relatívne slabším mužstvám dostať sa na ME. Pod týmto krycím manévrom bol turnaj vopred aj tak šitý na mieru ekonomicky i futbalovo silným krajinám. Už len to, že väčšina z nich má výhodu domáceho prostredia a ostatní musia lietať po celej Európe, vrhá šampionát do kategórie podujatí s nie rovnakými podmienkami pre všetkých.

Zo štvrťfinalistov na rôzne dejiská zápasov zatiaľ najviac doplatili Švajčiari. Tí už nalietali za svojimi súpermi vyše 11 000 kilometrov. Hoci Walesania skončili svoje účinkovanie na turnaji v osemfinále, tiež neboli dvakrát nadšení z častých presunov – sú druhým najviac lietajúcim tímom (viac ako 8 000 km). O tisícku menej absolvovali Česi, ktorých pred zajtrajším štvrťfinále čaká náročný trip do metropoly Azerbajdžanu.

„Cesta do Baku? To asi vymýšľala hlava... Tieto prelety, to je tragédia. Šialené. Nedá sa nič robiť, napriek tomu sa na to pripravíme a ideme ďalej,“ vravel po postupe cez Holanďanov strelec štyroch českých gólov Patrik Schick. Ani jeho spoluhráči nejasali nad osemhodinovým letom a vysokými teplotami. „Mrzí nás, že nemôžeme hrať inde. Do Baku ťažko dostaneme fanúšikov a naše rodiny. Je to pre mňa nepochopiteľné. Stále to nedokážem akceptovať,“ neskrýval sklamanie stredopoliar Antonín Barák.

Ako je na tom európska smotánka? Nemci, Holanďania a Francúzi, ktorí už na šampionáte skončili, hrali väčšinou doma, takže patrili k výpravám s najmenšími leteckými presunmi. Najväčšie privilégium dostali Angličania. Tí zatiaľ nemuseli vytiahnuť päty z Ostrovov. Všetky štyri doterajšie duely absolvovali v Londýne. Až na štvrťfinále proti Ukrajine si odskočia do Ríma. V prípade postupu nastúpia opäť vo Wembley a ak by to dotiahli až do finále, opäť nemusia nikam chodiť.

KOĽKO KILOMETROV UŽ NALIETALI?

Najviac:

Švajčiarsko 11 659

Wales 8 661

Švédsko 8 629

Belgicko 7 763

Česko 7 477

Ukrajina 6 046

Portugalsko 5 948

Rakúsko 5 624

Najmenej:

Chorvátsko 2 941

Španielsko 2 462

Francúzsko 1 887

Holandsko 1 787

Taliansko 1 445

Nemecko 920

Dánsko 635

Anglicko 0