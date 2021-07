Keď je vek iba číslo: Nemecký rozhodca žaluje futbalový zväz, chcel stále pískať!

Nemecký futbalový rozhodca Manuel Gräfe podnikol právne kroky proti Nemeckému futbalovému zväzu (DFB) za údajnú vekovú diskrimináciu.

Nepáči sa mu, že vo veku 47 rokov musel ukončiť kariéru. "Žalujem DFB za diskrimináciu na základe veku," povedal Gräfe v rozhovore pre časopis Zeit, informáciu priniesla agentúra DPA: "DFB mi berie to, čo ja milujem. Samozrejme existujú aj finančné straty, minimálne o ne sa pokúsim zabojovať."



Gräfe musel ukončiť kariéru ukončiť na konci uplynulej sezóny. Podával veľmi dobré výkony, no dosiahol vekovú hranicu rozhodcu, ktorú DFB stanovila na 47. "Rád by som pokračoval. Moje nohy, kolená a bedrá sú v poriadku. Ale DFB trvá na archaickom pravidle. Mám pocit, že by som mohol rozhodovať do 50 rokov, alebo aj dlhšie. Chcem zabojovať za všetkých rozhodcov v Nemecku, pretože pravidlo sa týka aj ďalších kolegov. Ja sám už nebudem rozhodovať, aj keby som na súde uspel," dodal Gräfe.