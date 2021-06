Ľubo Moravčík o účinkovaní slovenských futbalistov na EURO: Naša hra už nikoho nebaví!

Je čas na obrodu! Slovenský futbal, klubový i reprezentačný, padá na hubu. Majstrovstvá Európy mu vystavili ďalšie zo série varovaní. S takouto hrou bude mať čoraz väčšie problémy aj s trpaslíkmi.

Cyprus s Maltou ho už nedávno prefackali. Bývalý skvelý futbalista Ľubomír Moravčík (56) láme palicu nad štýlom hry národného tímu. Tvrdí, že je najvyšší čas hľadať nových hráčov. Nie na základe mien, ale podľa typológie.



Slováci na turnaji veľa umenia nepredviedli. Strelili jediný gól, vo dvoch zápasoch netrafili bránku súpera. „Snažili sa držať loptu, aby eliminovali súpera. Na viac táto reprezentácia nemá. Chýba útočná fáza a v nej kvalitní hráči. Máme plán A - hrať zozadu, poctivo brániť a spoliehať sa na protiútok či štandardku. Keď však inkasujeme, neexistuje plán B,“ uviedol pre Nový Čas .

Podľa jeho slov sa reprezentácia stále tvrdošijne spolieha, že všetko odtiahnu Hamšík s Kuckom. Je to mylná predstava. „Darmo sa budeme tlačiť do útoku, keď v ňom nič neurobíme a z protiútokov nám hrozí gól. Nie sme mužstvo, ktoré by malo kontrolu nad zápasom. My musíme len brániť. Ak urobíme chyby, prehráme. Ak nie, uhráme dobrý výsledok. Ako s Poliakmi.“ Pochvalu si Slováci zaslúžia iba za prvý zápas. Boli v ňom organizovaní, disciplinovaní a odvážni. „My nevyberáme hráčov. My ich zbierame po Európe, aby sme mohli hrať. Ostatní si vyberajú tých najlepších.“

Moravčík si myslí, že naši futbalisti neukazujú na ihrisku to, čo by chceli fanúšikovia vidieť. V kluboch väčšina nehráva, teda ani nenapreduje. „Máme odskúšaný systém, s ktorým sme uspeli v baráži, s Rusmi a s Poliakmi. Tréneri idú vždy podľa toho, čo bolo dobré v minulosti. Náš model je absolútne neatraktívny. Náš štýl hry už nikoho nebaví. Je čas prejsť na iný. Ľudia nenadávajú, že sme prehrali. Ľudia hromžia, že sme nehrali.“

Skúšať nové, moderné trendy nie je ľahká a ani rýchla záležitosť. Ide o beh na dlhú trať. Tarkovič preferuje starších, skúsenejších hráčov. Mladých, ako povedal, treba popri nich zapracovať do tímu. Podľa Moravčíka treba robiť nové projekty a pritiahnuť mladé talenty k futbalu. „Chce to čas. Nemôžeme čakať od hráčov, ktorí sedia v kluboch na lavičke, aby hrali štvrťfinále majstrovstiev Európy,“ dodal.