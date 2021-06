Káštvorka už vyfasovala olympijskú výbavu: Vlček a spol. dúfajú, že sa dokážu zbaliť do dvoch kufrov

Toľko toho vyfasovali, že nevedia, kam to všetko dajú. Najmä keď predpisy leteckých spoločností sú neúprosné!

Vlajková loď slovenskej rýchlostnej kanoistiky si pred pár dňami prebrala celú olympijskú výbavu pre Tokio.prezradil Erik Vlček (39), najskúsenejší z partie, s ktorou sa spájajú slovenské medailové očakávania na odloženej olympiáde.Ten ide na šiestu olympiádu, tak určite poradí oveľa mladším kolegom z lode, aby dokázali napratať do dvoch pridelených kufrov všetko, čo bude treba.dodal Erik.

Kým on bral z regálov veci podľa svojej veľkosti, Adam Botek (23) a Csaba Zalka (21) si každý jeden kúsok odskúšali. „Naozaj netuším koľko presne váži všetko, čo športovci vyfasujú. Je tam obuv, oblečenie spoločenské, ktoré je určené na ceremoniály, vychádzkové, v ktorom sa budú pohybovať po olympijskej dedine až po svoje športovisko, a nakoniec svoje športové, ktoré je pre každý šport individuálne. Jediné, čo viem, a to vedia aj oni, že to nesmie presiahnuť dvakrát 23 kilogramov,“ prezradil športový riaditeľ SOŠV a designovaný vedúci slovenskej výpravy v Tokiu Roman Buček, ktorý dodal, že mužská časť výpravy nikdy nemala s povolenou váhou batožiny problémy...

V rýchlostnej kanoistike sa v slovenských farbách predstavia tri lode. V K2 1 000 m sa predstavia Samuel Baláž a Adam Botek a v K4 500 m kvarteto Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek. Peter Gelle absolvuje rovnako ako na OH 2016 v Riu de Janeiro disciplínu K1 na 1 000 m. Náhradníkom bude Csaba Zalka.