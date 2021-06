Úvodná etapa na Tour de France pre Alaphilippea: Sagana od pódia odstrihol hromadný pád

Už 108. ročník ikonických pretekov Tour de France odštartovalo dnešnou zvlnenou etapou z mesta Brest.

Jazdec stajne Deceuninck-QuickStep sa v sobotu presadil v záverečnom stúpaní do cieľa a 197,8 km dlhú trať z Brestu do mesta Landerneau zvládol za 4:39:05 h. Druhé miesto obsadil Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange) a po tretie si prišiel Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma).Organizátori pripravili na úvod nového ročníka slávnych pretekov zvlnenú etapu, ktorá vyvrcholila zOkrem toho čakalo na cyklistov ďalších päť stúpaní 3. a 4. kategórie.Hneď po štarte sa snažilo dostať do úniku mnoho pretekárov, asi po 20 km sa to podarilo šestici - Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Cristian Rodriguez (TotalEnergies), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Anthony Perez (Cofidis), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) a Connor Swift (Arkéa-Samsic). Čoskoro si vypracovali asi trojminútový náskok, pelotón, ktorý viedli Čech Petr Vakoč (Alpecin-Fenix) a Belgičan Tim Declercq (Deceuninck-QuickStep), ich však ďaleko nepúšťal. Situácia sa dlho nemenila, jazdci z úniku sa v prvej polovici trate pobili o body na vrchárskych prémiách,Na štvrtom stúpaní dňa Côte de Stang Ar Garront (4. kat., 2 km, 3,4%) zaútočil Schelling a vydal sa na sólovú jazdu. Jeho spolubojovníkov z úniku pohltil balík asi 70 km pred cieľom.Špurt balíka na prémii vyhral Caleb Ewan (Lotto Soudal) za 17 bodov, druhý Sagan ich získal 15. Na méte 45 km pred cieľom prišlo k hromadnému pádu v pelotóne. Tony Martin (Jumbo-Visma) išiel takmer na jeho čele, keď zavadil o kartónový banner diváka, ktorý stál príliš blízko a vystrčil ho ďaleko do cesty. Stalo sa to na úzkej ceste a do Martina vrazili ďalší a ďalší pretekári. Na zemi skončila veľká časť pelotónu, ktorý musel úplne zastaviť. Niekoľko cyklistov potrebovalo ošetrenia, výmenu bicyklov či pomoc mechanikov. Pádu sa vyhla len malá skupinka z čela hlavného poľa, ktorá následne počkala na ostatných.Jasha Sutterlin (DSM) musel odstúpiť. Vzadu zostali favorit na výhru v etape Wout van Aert (Jumbo-Visma) i Miguel Angel Lopez (Movistar) či Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), no čoskoro sa dotiahli do čelnej skupiny.Tridsať kilometrov pred cieľom mal Schelling na čele približne minútový náskok, no ten rýchlo klesal a novosformovaný pelotón ho o pár kilometrov neskôr pohltil. Blížilo sa vyvrcholenie úvodnej etapy, na čele balíka sa zoradili vláčiky, ktoré pracovali pre svojich lídrov. Tempo bolo veľmi vysoké a 7,5 km pred cieľom prišlo k ďalšiemu ťažkému pádu asi v prvej štvrtine pelotónu.Do kopca vyrazili z čela jazdci QuickStepu, ktorí vytiahli Alaphilippea na métu 2,3 km pred cieľ. Vtedy majster sveta zaútočil. Na jeho dominantný nástup nedokázal odpovedať nik a domáci miláčik si okrem etapových vavrínov obliekol aj žltý dres.