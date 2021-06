Miroslav Šatan reaguje na zásah NAKA: Je to očistný proces!

V bratislavskom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) vo štvrtok prebehla kontrola zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy.

Šéf zväzu Miroslav Šatan informoval, že ide o očistný proces organizácie.

"Potvrdzujeme kontrolu zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorá sa týka kontroly činností od roku 2017. Vedenie zväzu je v tomto smere plne súčinné a má za to, aby sa všetky podozrenia vyšetrili. Považujeme to za súčasť procesu, ktorý začalo súčasné vedenie SZĽH a cieľom ktorého je očistiť hokejové hnutie od podozrení, krívd a falošných obvinení," uviedol zväz v krátkom vyhlásení.



Zásah prebehol v rovnaký deň, ako sa konal Kongres SZĽH. "Ovplyvnilo nás to len v tom, že sme mali mierne zdržanie, keďže sme boli ráno súčinní, aby sa zabezpečilo, že sa odovzdajú materiály, ktoré sú potrebné. Minulý rok sme mali tri štátne úrady, ktoré kontrolovali veci, teraz ďalší. Je to súčasť nejakého očistného procesu, ktorý sme zaviedli. Po mojom nástupe som inicioval to, aby sa urobili kompletné audity na všetkých dcérskych spoločnostiach aj občianskom združení SZĽH. Z toho vzišli nejaké informácie a myslím si, že z toho potom prišli nejaké podania a toto je výsledok toho šetrenia. Toho očistného procesu, ktorý sa spustil a my veríme, že bude dokončený. Budeme plne súčinní a necháme na príslušné úrady, aby vyniesli ortieľ," uviedol Šatan po kongrese.



O zásahu najskôr informoval portál tvnoviny.sk, podľa ktorého má súvisieť s údajnými fiktívnymi faktúrami. Prezident bližšie nešpecifikoval, o čo konkrétne mala kontrola záujem. Podnet na ňu mal vzísť od kontrolóra zväzu Jaromíra Šmátralu, ktorého na štvrtkovom kongrese opäť zvolili do funkcie aj na ďalšie obdobie. "Z tých kusých informácií, ktoré máme, sa jedná o veci od roku 2017. Informácie vyšli z auditu, ktorý som inicioval, a kontrolór v tom bol aktívny, takže nazývam to očistný proces. Máme tu rôznych ľudí, ktorí využívajú rôzne veci vo svoj prospech a toto je všetko súčasť toho procesu," povedal ďalej Šatan.



"Vzhľadom na prebiehajúce úkony zatiaľ nemôžeme poskytnúť k zásahu bližšie informácie. Keď to bude možné, budeme včas informovať médiá aj verejnosť," reagovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.



V sídle zväzu zasahovali vlani v septembri príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí vykonávali procesné úkony v súvislosti s verejným obstarávaním.