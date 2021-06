Kapitán Marek Hamšík hodnotí vystúpenie Slovenska: Päť gólov je príliš veľké sústo!

Koniec Mareka Hamšíka (33) v reprezentácii? Nevydarený európsky šampionát s trpkou príchuťou na záver by mohol kapitána znechutiť a viesť k prehodnoteniu ďalšieho účinkovania v národnom tíme.

Slová lídra mužstva po debakli so Španielskom však vyzneli presne naopak. Užije si dovolenku s rodinou a potom sa vrhne na prípravu pred novou sezónou v klube i v reprezentácii, kde sa končiť nechystá.



Rekordéra v počte repre štartov mrzí potupná derniéra na šampionáte. Podľa neho Španieli najmä v druhom polčase totálne dominovali. „Bol to náročný zápas, ktorý sme nezvládli. Päť gólov je veľké sústo. Sme z toho sklamaní. Hrali sme proti bývalým majstrom sveta. Treba dať hlavy hore. Určite sme mohli urobiť viac pre výsledok. Nejdeme sa zaň schovávať. Treba ísť ďalej. Je na čom stavať,“ povedal pre zväzovú stránku.

Hamšík je rád, že jeho problémové lýtko vydržalo záťaž a mohol odohrať prakticky celé tri zápasy v skupine. Mužstvu sa postúpiť nepodarilo, ale podľa neho absolvovalo dva slušné zápasy. „Kľúčový bol duel so Švédmi. Škoda penalty. Keby ju nemali, tak nám gól nedajú. Tam sa to lámalo. Vypracovali sme si však na turnaji málo šancí. Na tom musíme popracovať. Sme malá krajina. To, že sme sa dostali na majstrovstvá, musí byť pre nás pocta. Vraciame sa zo šampionátu so zdvihnutými hlavami.“

Popol na hlavu si sypal brankár Martin Dúbravka. Jeho vlastný gól, keď si loptu volejbalovo zasmečoval do svojej bránky, sa radík najkurióznejším vlastencom v histórii ME. „Vybral som si slabšiu chvíľku. Lopta sa odrazila od brvna a rotovala. Ako sa blížila, snažil som sa ju trafiť. Trochu mi uhla do stredu a skončilav bráne, ako som si ju tam hodil. Ten gól vyslovene ovplyvnil zápas. Hodnotím to ako deň blbec,“ opisoval bizarný moment. „Asi budem ešte pár dní za hlupáka, to futbal prináša. Nebudem hrať mŕtveho chrobáka a schovávať sa. Musím sak tomu postaviť čelom.“