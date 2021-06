Peter Sagan sa pripravuje na Tour de France: Novinkou je jeho dres!

Po tom, čo sa stal Peter Sagan majstrom Slovenska sa už naplno venuje príprave na tohtoročnú edíciu Tour de France.

No na to, aby mohol mať kvalitnú prípravu potrebuje kvalitné podmienky. Neodeliteľnou súčasťou je aj jeho dres, ktorý po posledných pretekoch zdobí už aj slovenská vlajka. Na Instagrame sa Saganom pochválil jeho klub BORA-Hansgrohe.



Na tohtoročnej Tour de France by mal mať Sagan viac priestoru na víťazstvá, keďže organizátori uprednostnili šprintérske etapy.