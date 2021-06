Matej Tóth je k zlatu na OH o krok bližšie: Úradujúci majster sveta, Japonec Suzuki, odriekol svoj štart!

Elitný slovenský chodec Matej Tóth bude mať na svojej poslednej päťdesiatke v kariére a zároveň poslednej olympijskej o jedného veľkého súpera menej.

Úradujúci majster sveta z Dauhy 2019 a jeden z hlavných favoritov na zlato v augustových olympijských pretekoch v Sappore

"Hoci mal účasť istú, rozhodol sa prepustiť miesto inému z reprezentačných kolegov, keďže sa necíti v adekvátnej forme. V roku 2020 aj v dôsledku pandémie jeho výkonnosť klesla, naplno začal s prípravou až na jar 2021, ale stále má ťažkosti trénovať vo vysokej intenzite," informoval o tom oficiálny facebookový profil Slovenského atletického zväzu. "S ľútosťou oznamujem, že nemôžem naplniť očakávania všetkých, ktorí ma podporujú, vrátane obyvateľov prefektúry Išikawa. Som z tejto situácie frustrovaný, ale rád by som podporil našich chodcov na OH ako člen realizačného tímu,“ uviedol Suzuki vo svojom vyhlásení.

Tridsaťtriročný skúsený chodec chce zamerať svoju pozornosť na budúcoročné majstrovstvá sveta v americkom Eugene, kde bude obhajovať titul, ale už nie na 50, ale na 35 km. Najdlhšia atletická vytrvalostná disciplína, chodecká päťdesiatka mužov, po OH v Tokiu končí na vrcholných podujatiach a nahradí ju o 15 km kratšia vzdialenosť. "Podľa mňa je to veľká škoda, lebo päťdesiatka bola vždy najmä na olympiádach jednou z najzaujímavejších disciplín. Vytrvalostná súťaž, kde sa často rozhoduje až v samom závere, to bude určite chýbať. Tridsaťpäťka to bude už o inom. Pôjde sa ako dvadsiatka so skupinkou vpredu, ktorá bude diktovať tempo. To už nebudú taktické manévre, kde sa bude dať vyhrať aj zo zadnej pozície," skonštatoval Matej Tóth, olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016, na margo tejto zmeny.