Takto vyzerá program tohtoročnej Tour de France: Trať by mohla sedieť najmä Petrovi Saganovi!

Organizátori 108. edície slávnych cyklistických pretekov Tour de France sa tento rok priklonili k tradičnejšiemu programe a dali viac šancí aj šprintérom.

Na 3417,5 km dlhej trase z Brestu do Paríža čaká pretekárov osem rovinatých etáp, dve časovky a len tri dojazdy do cieľa v horách. K doterajším dvanástim etapovým triumfom chce pridať ďalšie do zbierky aj jediný Slovák na štarte Peter Sagan.



Tohtoročná Tour, ktorá sa z dôvodu pandémie koronavírusu odohrá opäť za prísnych zdravotníckych opatrení a v "bubline", odštartuje v sobotu 26. júna v Breste. V Bretónsku sa odohrajú úvodné štyri etapy. Prvé dve majú zvlnený profil a šancu dostanú najmä silní klasikári, ktorí si tak môžu hneď v úvode obliecť slávny maillot jaune. Najväčší favoriti budú Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) či domáci Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), šancu však má aj Sagan. Nasledujúce dva dni budú patriť čistokrvným šprintérom, no podmienky môže výrazne sťažiť bočný vietor. Prvá z dvoch časoviek príde na rad v 5. etapa, trať zo Changé do Lavalu má rovinatý profil a dĺžku 27,2 km. V 7. etape čakajú na pelotón prvé dlhšie stúpania a najmä 249,1 kilometrov dlhá trať z Vierzonu do La Creusotu, na ktorej sa očakáva boj pelotónu s početnejším únikom. Môžu však prísť aj útoky adeptov na celkové poradie. Bude to najdlhšia etapa na Tour za posledných 21 rokov. Ďalšie dva dni už budú patriť vrchárom, najprv ich čakajú tri stúpania prvej kategórie vrátane Col de la Colombire (7,5 km, 8,5%) a budúcu nedeľu na 144,9 km dlhej trati z Cusese do Tignes až päť ťažkých kopcov a prvýkrát aj prémia najvyššej kategórie na Col du Pré (12,6 km, 7,7%).



Po prvom voľnom dni nasleduje rovinatá desiata etapa, ale tá ďalšia bude opäť nesmierne náročná, keďže cyklisti musia počas nej zdolať dvakrát legendárny Mont Ventoux. Najprv z "miernejšej" strany od Saultu (22 km, 5,1%) a následne z prudkejšej (15,7 km, 8,8%). Po "provensálskom obrovi" nasledujú dva dni, v ktorých sa pobijú o etapové vavríny opäť šprintéri a 14. etapa vhodná pre únik. Druhý týždeň pretekov ukončí 191,3 km dlhá horská trať s cieľom v Andorre, ktorá ponúka štyri náročné stúpania a bude patriť medzi najťažšie v programe. Pelotón zároveň prekoná najvyšší bod 108. ročníka - Port d´Envalira vo výške 2408 metrov nad morom.



Po druhom voľnom dni príde šanca pre únik v 16. etapa a v následných dvoch si zmerajú sily najväčší favoriti na zisku žltého dresu. Etapa z Muret do Saint-Lary-Soulan neprinesie počas úvodných 113 km žiadne stúpanie, ale v záverečných 60 km prídu dve prvej kategórie a prémia najvyššej kategórie v cieli (16 km, 8,7%). Organizátori pripravili na záver horského programu v 18. etape legendárny Col du Tourmalet (17,1 km, 7,3%) a po ňom finiš na vrchole Luz Ardiden (13,3 km, 7,4%). V 19. etape sa zameria pozornosť opäť na šprintérov a v 20. príde na rad druhá časovka. Na 30,8 km dlhej trati z Libourne do Saint-Émilion sa bude poslednýkrát bojovať o žltý dres. Preteky vyvrcholia 18. júla tradične prevažne exhibičnou etapou s cieľom na Elyzejských poliach v Paríži.



Program 108. ročníka Tour de France:

26. júna - 1. etapa: Brest - Landerneau, 198 km, zvlnená

27. júna - 2. etapa: Perros-Guirec - Mr-de-Bretagne, 183,5 km, zvlnená

28. júna - 3. etapa: Lorient - Pontivy, 183 km, rovinatá

29. júna - 4. etapa: Redon - Fougres, 150,5 km, rovinatá

30. júna - 5. etapa: Changé - Laval, individuálna časovka na 27,2 km

1. júla - 6. etapa: Tours - Châteauroux, 161 km, rovinatá

2. júla - 7. etapa: Vierzon - Le Creusot, 249,5 km, kopcovitá

3. júla - 8. etapa: Oyonnax - Le Grand-Bornand, 151 km, horská

4. júla - 9. etapa: Cluses - Tignes, 145 km, horská

5. júla - voľný deň v Tignes

6. júla - 10. etapa: Albertville - Valence, 191 km, rovinatá

7. júla - 11. etapa: Sorgues - Malaucne, 199 km, horská

8. júla - 12. etapa: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes, 159,5 km, rovinatá

9. júla - 13. etapa: Nîmes - Carcassonne, 220 km, rovinatá

10. júla - 14. etapa: Carcassonne - Quillan, 184 km, kopcovitá

11. júla - 15. etapa: Céret - Andorra la Vella (Andorra), 191,5 km, horská

12. júla - voľný deň v Andorra la Vella

13. júla - 16. etapa: El Pas de la Casa (Andorra) - Saint-Gaudens, 169 km, kopcovitá

14. júla - 17. etapa: Muret - Saint-Lary-Soulan, 178,5 km, horská

15. júla - 18. etapa: Pau - Luz Ardiden, 130 km, horská

16. júla - 19. etapa: Mourenx - Libourne, 207 km, rovinatá

17. júla - 20. etapa: Libourne - Saint-Émilion, individuálna časovka na 30,8 km

18. júla - 21. etapa: Chatou - Paríž, 108,5 km, rovinatá

celkovo: 3417,5 km