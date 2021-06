Penaltový koncert bývalých spoluhráčov z Realu: Ronaldo a Benzema žiarili

Francúzski futbaloví reprezentanti remizovali v záverečnom vystúpení v F-skupine na EURO 2020 s Portugalskom 2:2 a do osemfinále postúpili z prvého miesta. Obhajca titulu skončil v skupine na treťom mieste so ziskom 4 bodov.

Obhajcu titulu poslal do vedenia v 31. minúte Cristiano Ronaldo. Bol to už jeho 20. gól na turnajoch MS a ME, čím prekonal Nemca Miroslava Kloseho a vytvoril nový rekord. Ten ešte zvýraznil v druhom polčase, keď premenil aj svoju druhú penaltu v zápase. Tridsaťšesťročný Portugalčan navyše strelil svoj 109. reprezentačný gól a vyrovnal svetový rekord Iránčana Aliho Daeího. O oba presné zásahy Francúzska sa postaral Karim Benzema.



Francúzi sa v osemfinále v pondelok 28. júna o 21.00 SELČ v Bukurešti stretnú so Švajčiarskom, Portugalsko sa o deň skôr predstaví v rovnakom čase v Seville proti Belgicku.



F-skupina:

Petrohrad:

Portugalsko - Francúzsko 2:2 (1:1)

Góly: 31. a 60. Ronaldo (oba z 11 m) – 45+2. a 47. Benzema (prvý z 11 m). Rozhodovali: Lahoz – Devis, del Polomar (všetci Šp.) ŽK: Lloris, Hernandez, Griezmann, Kimpembe (všetci Fr.)



Portugalsko: Patrício – Semedo (79. Dalot), Ruben Dias, Pepe, Guerreiro – Moutinho (73. Neves), Pereira (46. Palhinha), Sanches (88. Oliveira) – B. Silva (73. Fernandes), Ronaldo, Jota

Francúzsko: Lloris – Koundé, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez (46. Digne, 52. Rabiot) – Pogba, Kanté – Tolisso (66. Coman), Griezmann (86. Sissoko), Mbappe – Benzema



Francúzi mali už pred zápasom istý postup, Portugalci začali o niečo aktívnejšie. Najskôr po prvý raz vystrelil na bránku Sanches, v 6. minúte ešte lepšie a presnejšie mieril Ronaldo. Lloris však loptu bez problémov chytil. O desať minút neskôr vymyslel Pogba nádhernú kolmicu na Mbappeho, ale francúzsky útočník trafil priestor, kde stál brankár Patrício. V 27. minúte po priamom kope Moutinha hlavičkoval v šestnástke Pereira, ktorého pri tom knokautoval Lloris a španielsky arbiter Lahoz bez zaváhania odpískal penaltu. Ronaldo trafil loptu prudko a presne a rekordným zápisom poslal Portugalsko do vedenia. Na konci polčasu sa však po kontakte Mbappeho so Semedom pískala penalta aj na opačnej strane, Benzema z nej bezpečne vyrovnal.



Len dve minúty po zmene strán už Francúzi viedli. Pogba opäť vymyslel dlhú prihrávku za obranu, na loptu si nabehol Benzema a poslal ju do siete. Arbiter najskôr gól pre ofsajd neuznal, ale VAR ho neskôr potvrdil. Tento stav Portugalcov odsúval mimo postup do vyraďovačky, vyrovnať sa im podarilo po treťom pokutovom kope v zápase. Ronaldo trafil po centri ruky Koundého a následne prekonal Llorisa svojim 109. gólom v reprezentácii. Obaja tréneri po tomto góle prestriedali, remízový stav posúval oba tímy do osemfinále. V závere sa preto už veľmi neútočilo, duel ukončila nepresná strela Griezmanna.



tabuľka F-skupiny:

1. Francúzsko 3 1 2 0 4:3 5 *

2. Nemecko 3 1 1 1 6:5 4 *

3. Portugalsko 3 1 1 1 7:6 4 *

4. Maďarsko 3 0 2 1 3:6 2

* postup do osemfinále