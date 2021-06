Švédi po veľkej dráme vyhrali skupinu: Chceme do štvrťfinále, hlásia

Švédski futbaloví reprezentanti zvíťazili v záverečnom vystúpení v E-skupine na EURO 2020 nad Poľskom 3:2 a do osemfinále postúpili z prvého miesta. Pre Poliakov sa šampionát skončil, v skupine obsadili štvrté miesto so ziskom jediného bodu.

Švédi viedli na štadióne v Petrohrade 2:0 vďaka dvom gólom Emila Forsberga, o vyrovnanie sa postaral Robert Lewandowski. V nadstavenom čase rozhodol o triumfe severanov striedajúci Viktor Claesson. Švédi získali sedem bodov a v osemfinále nastúpia proti jednému z tímov, ktoré skončia v skupine na treťom mieste.



E-skupina:

Petrohrad:

Švédsko - Poľsko 3:2 (1:0)

Góly: 2. a 59. Forsberg, 90+3. Claesson - 61. a 84. Lewandowski. Rozhodovali: Oliver - Burt, Bennett (všetci Angl.), ŽK: Danielson - Krychowiak, 14.252 divákov



zostavy:

Švédsko: Olsen - Augustinsson, Lindelof, Danielson, Lustig (68. Krafth) - Forsberg (77. Claesson), Ekdal, Olsson, Larsson - Quaison (55. Kuluševski), Isak (68. Berg)

Poľsko: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek - Jozwiak (61. Swierczok), Klich, Krychowiak (78. Placheta), Puchacz (46. Frankowski) - Swiderski, Zielinski - Lewandowski





Poliaci potrebovali na postup bezpodmienečne zvíťaziť, no Švédi ich dokonale zaskočili a už po 81 sekundách sa ujali vedenia. Po súboji Quaisona s Glikom sa dostal k lopte Forsberg a prízemnou strelou prekonal Szczesneho. Bol to druhý najrýchlejší gól v histórii európskych šampionátov. Poliaci sa postupne otriasli a po rohovom kope mohli v 17. minúte vyrovnať. Lewandowski však trafil hlavou brvno a aj jeho dorážka skončila iba na bránkovej konštrukcii. V ďalšom priebehu prvého polčasu sa dianie odohrávala medzi šestnástkami. Poliaci zdĺhavo kombinovali v strede poľa, v ofenzíve im chýbal moment prekvapenia. Ich centre nenarobili švédskej obrane žiadne problémy. V nadstavenom čase napriahol spoza šestnástky Zielinski, Olsen však jeho strelu vyrazil na roh.



Do druhého polčasu poslal tréner poľského tímu Paulo Sousa na ihrisko Przemysława Frankowskeho s cieľom oživiť ofenzívu. Aktívny Zielinski to skúšal ďalšou jedovatou strelou, no Olsen bol opäť pozorný. Po chybe poľskej obrany nevyužil možnosť zvýšiť Quaison. V 59. minúte však striedajúci Kuluševski naservíroval loptu Forsbergovi, ktorý svojím tretím gólom na turnaji zvýšil na 2:0. Poliaci nezložili zbrane a už o 120 sekúnd neskôr sa im podarilo znížiť vďaka Lewandowského exportnej strele k vzdialenejšej žrdi. V 65. minúte rozvlnil sieť striedajúci Swierczok, gól však neplatil pre ofsajd. Poliaci pokračovali v aktivite a v 84. minúte vďaka Lewandowskému vyrovnali na 2:2, vytúžený tretí gól sa im však už streliť nepodarilo. V tretej minúte nadstaveného času definitívne pochoval ich nádeje Claesson.



hlasy po zápase: /zdroj: uefa.com/



Viktor Claesson, strelec tretieho švédskeho gólu: "Bolo to ako na hojdačke. Víťazný gól v nadstavenom čase má pre nás cenu zlata. Chceli sme vyhrať skupinu a som veľmi rád, že sa nám to podarilo."



Emil Forsberg, autor úvodných dvoch švédskych gólov: "Úvod zápasu bol bláznivý. Poliaci sa však po inkasovanom góle nezlomili, vytvárali si šance a v druhom polčase vyrovnali. V nadstavenom čase sa nám našťastie podarilo strhnúť víťazstvo na našu stranu. Splnili sme náš základný cieľ postúpiť zo skupiny, teraz chceme ísť do štvrťfinále."



tabuľka E-skupiny:

1. Švédsko 3 2 1 0 4:2 7 *

2. Španielsko 3 1 2 0 6:1 5 *

3. SLOVENSKO 3 1 0 2 2:7 3

4. Poľsko 3 0 1 2 4:6 1

* postup do osemfinále