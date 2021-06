Smutný hrdina Dúbravka: V histórii majstrovstiev sveta aj Európy sa TOTO nikomu nepodarilo!

Slovenský brankár Martin Dúbravka (32) sa stal smutným hrdinom stretnutia proti Španielsku. Toto sa žiadnemu brankárovi v histórii MS či ME nepodarilo.

Slovenská futbalová reprezentácia sa rozlúčila s turnajom EURO 2020 veľmi nevydareným výkonom. V Seville prehrala s favorizovaným domácim Španielskom vysoko 0:5.

Smutným hrdinom sa stal slovenský brankár Martin Dúbravka. V 12. minúte prišiel jeho hrdinský moment, keď bravúrne zlikvidoval penaltový pokus Alvara Moratu k pravej tyči.

Prišla však 30. minúta a moment, na ktorý by Dúbravka najradšej rýchlo zabudol. Po zlej rozohrávke jedného z hráčov zachytili Španieli pred našou šestnástkou loptu. Po parádnej strele zazvonilo brvno a lopta vyletela vysoko nad. Dúbravka sa otočil smerom k bránke a snažil sa loptu vyboxovať, no rukou ju ako pri volejbalovom smeči "zavesil" rovno do siete.

Stal sa tak historicky prvým brankárom na vrcholných podujatiach ME a MS, ktorý si v jednom stretnutí pripísal chytenú penaltu a zároveň aj dal vlastný gól.