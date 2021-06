Hanebná rozlúčka so šampionátom! Slováci končia po debakli od Španielov

Slovenskí futbalisti skončili po stredajšej prehre 0:5 so Španielskom v E-skupine EURO 2020 už v skupinovej fáze šampionátu.

V tabuľke obsadili tretie miesto s tromi bodmi a skóre 2:7 (-5) a je isté, že v tabuľke tretích mužstiev skončia horšie ako na štvrtom mieste. Víťazmi "éčka" sa stali Švédi, ktorí v paralelne hranom súboji v Petrohrade zdolali Poľsko 3:2. Španielsko postúpilo z 2. miesta s piatimi bodmi, Poľsko skončilo s jedným na poslednej 4. priečke.



Martin Dúbravka síce v úvode chytil jedenástku Alvara Moratu, ale v 30. minúte si slovenský brankár dal vlastný gól po tom, ako sa strela Pabla Sarabiu odrazila od brvna. V nadstavenom čase pridal druhý zásah Aymeric Laporte a po zmene strán skórovali aj Sarabia a Ferran Torres, výsledok uzavrel ďalší slovenský vlastný gól, ktorý si strelil Juraj Kucka.



Slovensko si vyrovnalo negatívny rekord v súťažných zápasoch, 0:5 prehralo aj s Poľskom v roku 1995. V prípravnom stretnutí v tom istom roku podľahlo Argentíne 0:6. Španielsko vyrovnalo najvyšší gólový rozdiel v histórii v ME, rekord drží od roku 2000 Holandsko triumfom nad Juhosláviou 6:1, 5:0 zvíťazili aj Dánsko nad Juhosláviou (1984), Francúzsko nad Belgickom (1984) a Švédsko nad Bulharskom (2004).



E-skupina - 3. kolo:

Sevilla

SLOVENSKO - Španielsko 0:5 (0:2)

Góly: 30. Dúbravka (vlastný), 45.+3 Laporte, 56. Sarabia, 67. F. Torres, 71. Kucka (vlastný). Rozhodovali: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), ŽK: Duda - Busquets, Alba.



SLOVENSKO: Dúbravka - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hromada (46. Lobotka) - Haraslín (69. Suslov), Hamšík (90. Bénes), Mak (69. Weiss) - Duda (46. Ďuriš)

Španielsko: Simon - Azpilicueta (77. Oyarzabal), Garcia (71. P. Torres), Laporte, Alba - Koke, Busquets (71. Thiago), Pedri - Sarabia, Morata (66. F. Torres), Moreno (77. Traore)





Španieli potrebovali streliť gól a úvodnú príležitosť si vypracovali už vo 4. minúte, keď po prihrávke Morena vypálil Morata z ostrého uhla z ľavého kraja šestnástky. Dúbravka vyrazil a k odrazenej lopte sa dostal Azpilicueta, jeho zakončenie zablokoval Škriniar. Španieli spočiatku útočili najmä po stranách, no s ich centrami si slovenská obrana dokázal poradiť bez komplikácií. Tie mohli prísť už onedlho, Hromada v šestnástke v súboji o loptu nešťastne zozadu zasiahol Kokeho a hlavný rozhodca Kuipers po krátkej porade s VAR nariadil jedenástku. Dúbravka však vystihol smer Moratovej polovysokej strely a bravúrnym zákrokom uchoval bezgólový stav. Španieli sa naďalej snažili dostávať Slovákov pod tlak, ale tí pozorne odolávali a veľmi im v tom pomáhali aj prehľad a rozvaha Hamšíka v strede poľa. Úplne eliminovať šance sa im nepodarilo, v 19. minúte po centri Pedriho zľava nedôrazne zakončil Sarabia. Vzápätí priletel aj center Azpilicuetu z opačnej strany, na ktorý tesne nedočiahol Morata. O päť minút neskôr sa Morata uvoľnil pred šestnátkou, jeho razantnú strelu vyrazil Dúbravka. V 30. minúte Slováci sami ukončili španielske trápenie v koncovke. Najprv Šatka rozohral zo šestnástky priamo na nohu Sarabiu, ktorý trafil brvno. Lopta padala pred bránku a Dúbravka si ju v snahe odpratať do bezpečia zrazil rukou do vlastnej siete. Favoriti potom predviedli pokojnejšiu pasáž a druhý úder si schovali do nadstaveného času prvého dejstva. Škriniar odvrátil nebezpečný center na roh, po ktorom Slováci odkopli loptu iba pred šestnástku. Pedri ju vrátil "do ohňa", Moreno predbehol Dúbravku v súboji o loptu a odcentroval na hlavu Laporteho, ktorý oblúčikom zdvojnásobil vedenie.



Situácia pre oba tímy sa do druhého polčasu otočila, teraz museli streliť góly Slováci. Cez prestávku zareagovali dvojitým striedaním, Lobotka nahradil v strede poľa Hromadu a na hrot útoku prišiel Ďuriš namiesto Dudu. Obraz hry sa však príliš nezmenil, Španieli si kontrolovali náskok a loptu z kopačiek príliš nepúšťali, tobôž nepúšťali súpera do blízkosti svojho pokutového územia. V 56. minúte navyše viedli už rozdielom triedy, kombináciou dostali loptu k Albovi na ľavom kraji, ten poslal prízemný center a Sarabia ho v náročnej pozícii umiestnil ku vzdialenejšej žrdi. Duel v Seville sa nebezpečne rýchlo začal meniť na španielsku exhibíciu. Krátko po svojom príchode na trávnik sa F. Torres presadil pätičkou po prihrávke Sarabiu. K novoobjavenej španielskej efektivite pridal svojím úvodným dotykom s loptou aj efektnosť. V 71. minúte inkasovalo Slováci už piatykrát a po druhý raz "vlastencom". Znova nedokázali upratať loptu od bránky, zakončenie striedajúceho P. Torresa ešte Dúbravka vyrazil, no v snahe o obranný zákrok si loptu do siete zrazil Kucka. Španielsko malo šancu dosiahnuť najvyššie víťazstvo v histórii ME, no za rekordným gólom sa už s výhľadom vyraďovacej časti príliš nehnalo.

hlas (zdroj: RTVS):



Marek Hamšík, kapitán SR: "Španieli ukázali krásu kombinačného futbalu. Dali sme im veľa priestoru. Veľa sme bránili a nemali síl do útoku. Vedeli sme, že to nemôžeme otvoriť, snažili sme sa to zavrieť na polke. Za stavu 0:2 sme to otvorili a potom sme dostali ďalšie góly. Musíme na našej hre ešte zapracovať. Škoda druhého polčasu, ale dva a pol zápasu bolo dobrých a odmakaných a máme na čom stavať."