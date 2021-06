Po zmare v play off kariérna šanca? Tatar si možno zahrá po boku najlepšieho hráča planéty!

Slovenský útočník Tomáš Tatar (30) napriek zmaru v play off rozhodne nemusí zúfať. V zámorí píšu o tom, že má pred sebou možno životnú šancu a zahrá si po boku najlepšieho hokejistu planéty!

Slovenský útočník Tomáš Tatar (30) len z tribúny sleduje svojich spoluhráčov z Montrealu, ako prekvapujú celú NHL. V prvom kole Canadiens prehrávali s Torontom 1:3 na zápasy, dokázali otočiť a aktuálne siahajú po postupe do finále Stanley Cupu - vedú s Vegas 3:2 na zápasy.

Tatarovi po sezóne vyprší zmluva a je nad slnko jasnejšie, že Montreal s ním viac neráta. Prvýkrát v kariére si tak vyskúša trh s voľnými hráčmi. Zámorskí experti spomínajú ako možnú destináciu Edmonton Oilers. A v tom prípade by si možno zahral po boku najlepšieho hráča planéty Conora McDavida!

Potenciálny presun Tatara do Edmontonu spomínal uznávaný odborník Bob Stauffer z Oilers Now. Jim Parsons z portálu The Hockey Writers Tatara zaradil medzi top 3 alternatívy v prípade odchodu Ryana Nugenta-Hopkinsa.

Najnovšie písal Jason Gregor z Oilers Nation o tom, že Tatar by bol ideálny na jednoročný kontrakt, aby ukázal, čo je v ňom a po tomto play off zvýšil svoju trhovú hodnotu.

Montreal je krok od postupu do finále, Tatar v zostave Canadiens opäť chýbal

Upozorňuje na to, že je konzistentný 20+ gólový strelec a bolo by zaujímavé, ako by zvýšil svoju produktivitu v útoku po boku McDavida či Leona Draisaitla, ktorí patria medzi najlepších útočníkov NHL.

Gregor tvrdí, že ak by Tatar akceptoval ročný plat na úrovni 3,5-4 miliónov dolárov, dohoda by sa mohla zrodiť. Okrem toho ho výborne pozná súčasný generálny manažér "olejárov" Ken Holland zo spoločného pôsobenia v Detroite.

Už vlani vo februári pred trade deadline mal Edmonton záujem o angažovanie Tatara. Písal vtedy o tom renomovaný expert Elliotte Friedman zo Sportsnet v pravidelnom stĺpčeku 31 Thoughts.

A nezabúdajme, že Holland keď nastupoval v roku 2019 na pozíciu GM Edmontonu, si hneď stiahol ďalšieho bývalého hráča z Detroitu Tomáša Jurča.