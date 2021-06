Naši fanúšikovia v Seville: Ako (ne)fungujú kontroly! Na opatrenia proti covidu Španieli kašlali

Mnohí to vzdali, odradili ich avizované zákazy, kontroly a rôzne epidemické opatrenia. No našlo sa aj zopár desiatok fanatikov, ktorí sa už rok tešili na posledný duel futbalistov Slovenska na európskom šampionáte.

Nebyť koronavírusovej pliagy, hralo by sa vlani o tomto čase v Španielsku, ale v Bilbau. Covid však všetko zmenil a duel Slovensko - Španielsko sa hral v Seville na zvláštnom štadióne, ktorý sa volá olympijský, aj keď na ňom nikdy žiadna olympiáda nebola.

A práve na tento štadión - Estadio La Cartuja mierili v stredu kroky tých fanatikov, ktorí vydržali všetko, aby videli svojich miláčikov. V Seville stále prísne dbajú na protiepidemické opatrenia. Bez rúšok, ako nám prezradil jeden z tých fanatikov, ktorí boli pritom, vás nikde nepustili. Ak ho nemáte, okamžite máte opletačky s políciou. „V meste je množstvo reštaurácií, kaviarní a pubov stále pozatváraných, niektoré otvárajú, ale až vo večerných hodinách a pre obmedzený počet ľudí na terase aj vo vnútri,“ uviedol Peter z partie odvážlivcov v andalúzskej metropole a jedným dychom dodal, že kontroly sú prísne aj vo vlakoch a autobusoch.

Iné je to na štadióne! Tam sa Španieli na opatrenia proti covidu vykašľali . Pri prvom vstupe sa ukazovala vstupenka v telefóne, potom ďalšia kontrola, opäť len lístok a osobná security prehliadka. No test nikto nepýtal, pritom v pravidlách bolo, že treba najviac 48 hodín starý antigén. Dokonca nekontrolovali ani to, či má každý účastník stiahnutú aplikáciu covid radar...

Naša futbalová reprezentácia mala včera na štadióne La Cartuja svoju premiéru, no jeden Slovák tam už účinkoval. Finále Pohára UEFA v roku 2003 tu rozhodoval Slovák Ľuboš Micheľ a FC Porto zvíťazilo nad Celticom Glasgow 3:2 po predĺžení. Jeho osud je tak trochu smutný. Nehrá na ňom ani jeden miestny futbalový klub a bol súčasťou neúspešných kandidatúr Sevilly na OH 2004 aj 2008. Aj preto ho miestni poznajú ako Estadio Olimpico de la Cartuja a cestu k nemu lemujú šampionátové pútače na stĺpoch verejného osvetlenia, ktoré tam ostanú do soboty, keď sa tu hrá jeden z osemfinálových duelov.

toto všetko (ne)kontrolovali

- všade sa musia nosiť rúška, keď má niekto pod nosom rúška, hneď ho polícia upozorňuje

- kontroly vo vlakoch, autobusoch...

- rúška mali byť nasadené aj počas zápasu

- so sebou do hľadiska si mohli zobrať 500ml nealko nápoja a batožinu vo veľkosti A4

- vstupenky kontrolovali len v mobilnej forme, nie tlačenej

- každý musí mať aplikáciu covid radar

- povinný je test nie starší ako 48 hodín - stačí antigén