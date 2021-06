Takého génia naša reprezentácia nemá : Dušan Galis spomína na Petra Dubovského

Osud to tak zariadil. V deň, keď slovenská reprezentácia nastúpila na rozhodujúci zápas o osemfinále EURO 2020 proti Španielsku (skončil sa po uzávierke tohto vydania), uplynulo presne 21 rokov od tragickej smrti legendárneho Petra Dubovského, ktorý prišiel o život po nešťastnom páde zo skál počas dovolenky v Thajsku. Pri tejto smutnej príležitosti si na neho zaspomínal bývalý tréner Dušan Galis (71), ktorý tvrdí, že takého futbalového génia, ktorý by sám rozhodoval zápasy, momentálne Slovensko nemá.

Veľa odborníkov aj fanúšikov považuje Petra Dubovského za najlepšieho slovenského futbalistu histórie. Patrí medzi nich aj jeho bývalý tréner Dušan Galis, ktorý ho viedol v Slovane Bratislava.

Ani po tom, ako Dubovský prestúpil do Realu Madrid a neskôr do Ovieda, neprestal sledovať jeho futbalový a životný osud. „Ťažko prirovnávať Petra k dnešnej futbalovej generácii. On bol lídrom vo svojej dobe, dnes ním je napríklad Marek Hamšík. Peter bol však futbalový génius, ktorý dokázal sám rozhodovať zápasy. A takého momentálne Slovensko nemá," vyjadril sa pred zápasom so Španielskom pre Nový Čas Dušan Galis.

„Mám dojem, že domáci si už pripravujú tím na svetový šampionát v Katare, lebo v kádri majú hráčov, u ktorých ani neviem, kde hrávajú. Obidvom pôjde v tomto súboji o všetko. Pred zápasom sú všetci múdri. Ja však nie. Po zápase sa ma spýtajte na čo chcete," dodal Dušan Galis.

Ani Španieli nezabúdajú

Peter Dubovský zanechal hlbokú stopu nielen na Slovensku, ale aj v krajine nášho súpera, kde pôsobil sedem rokov. „Vždy, keď po čase začujem meno Peter Dubovský alebo čokoľvek o Slovensku, naskočí mi husia koža. Zápas medzi Španielmi a Slovákmi vyšiel presne na deň jeho tragickej smrti 23. júna. Tak to zariadil osud! Ak by tu Peter bol, som si istý, že by príkladne povzbudzoval svoju krajinu. Nech mi to tam hore odpustí, lebo ja verím, že Španielsko zvíťazí,“ uviedol jeho bývalý spoluhráč z Realu Madrid, dnes 50-ročný Emilio Amavisca.