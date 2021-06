Nové Zámky ohlásili prvého legionára: Prichádza Američan, ktorý hrával vo Švédsku

Extraligový klub HC Nové Zámky ohlásil prvú zahraničnú posilu pred novou sezónou. Do tímu prišiel americký útočník Austin Farley.

Dvadsaťsedemročný krídelník naposledy pôsobil v drese Kansasu City Mavericks v zámorskej ECHL. Kariéru odštartoval po juniorskom pôsobení v USHL na univerzite v Minnesote-Duluth v NCAA. Neskôr si vyskúšal AHL, kde odohral dva zápasy za Lake Erie Monsters. V roku 2016 zamieril do Švédska, pôsobil v druhej najvyššej súťaži HockeyAllsvenskan v dresoch MODO Hockey a IF Björklöven. V roku 2018 prestúpil do prvoligovej Luley, v SHL odohral 62 zápasov a nazbieral 22 bodov (8+14). Švédsko opustil z osobných dôvodov počas sezóny 2019-20, keď sa vrátil späť do zámoria.



"Potrebujeme obsadiť kľúčové pozície správnymi hráčmi a venujeme tomu s vedením klubu veľa úsilia. Hľadáme nielen správnych hráčov, ale aj správne osobnosti. Sme veľmi radi, že sa nám to v prípade Austina podarilo a tešíme sa, že bude súčasťou nášho tímu. Je to technicky veľmi dobre vybavený hráč, ktorý je v ofenzíve naozaj nebezpečný, ale zároveň vníma všetky aspekty hokeja. Myslím si, že mu viac vyhovuje európsky štýl hokeja, čo potvrdil aj vo Švédsku. Videl som ho hrať, rozprávali sme sa spolu a som si preto istý, že sme získali toho správneho hráča," uviedol na oficiálnej stránke klubu hlavný tréner Gergely Majoross.