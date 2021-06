Športové osobnosti o poslednom zápase slovenských futbalistov v E-skupine na EURO: Takto tipujeme výsledok so Španielmi!

Hoci máme viac bodov, favoritom sú Španieli! Slovenskí futbalisti odohrajú dnes o 18.00 hod. kľúčový zápas na európskom šampionáte v Seville.

Ak chcú zverenci trénera Štefana Tarkoviča (48) postúpiť do osemfinále a nespoliehať sa na pomoc Švédov, tak potrebujú bodovať. Denník Nový Čas vyzval známe športové osobnosti, aby si tipli, ako tento prestížny duel na EURO dopadne!

Anastasia Kuzminová (36), biatlon – víťazka ZOH

Môj tip: remíza 1:1

„Šampionátom žijeme aj my doma s deťmi a snažíme sa sledovať zápasy v priamom prenose. Ak nám to časovo nevyjde, tak si to potom pozrieme na internete. Je to aj pre nás taký futbalový sviatok a silno držíme palce slovenskému tímu, aby postúpil cez Španielsko do osemfinále turnaja.“

Matej Tóth (38), atletika – víťaz LOH

Môj tip: remíza 0:0

„Futbalový šampionát, samozrejme, sledujem a duel proti Španielom si nedám ujsť. Španieli sú favoritom, ale budú pod veľkým tlakom. Verím, že naši chalani nechajú na trávniku srdce, budú bojovať do konca a odmenou im bude postup.“