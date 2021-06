Tvrdá facka pre Montreal: Bez kľúčového muža do konca konferenčného finále

Veľmi nepríjemnej situácii čelí Montreal Canadiens, ktorého dres oblieka aj slovenský krídelník Tomáš Tatar.

Hokejisti Montrealu Canadiens sa až do konca semifinálovej série play off NHL proti Vegas Golden Knights musia zaobísť bez prítomnosti trénera Dominiquea Ducharma. Ten mal krátko pred piatkovým tretím zápasom série pozitívny test na COVID-19 a tím viedol asistent Luke Richardson.



Bývalý dlhoročný obranca NHL, ktorému asistovali šéf brankárov Sean Burke a Alexandre Burrows, doviedol Canadiens k víťazstvu 3:2 po predĺžení, vďaka čomu sa jeho tím ujal v sérii vedenia 2:1 na zápasy. Ducharme musel odísť do izolácie, kde podľa nariadení ostane minimálne 14 dní a s určitosťou sa na striedačku nevráti počas série s Golden Knights. Aj bez neho chce Montreal postúpiť do finále Stanley Cupu, v ktorom sa nepredstavil od roku 1993, keď aj získal trofej. Od postupu ho delia dve víťazstvá.



Richardson, Burke a Burrows povedú Canadiens aj vo štvrtom zápase v noci na pondelok. "Je to trochu iné mať za sebou nové osoby, ale odviedli skvelú prácu. Luke sa svojej úlohy zhostil veľmi dobre a sme pripravení na štvrtý zápas," povedal pre web nhl.com center Montrealu Eric Staal. Canadiens vyrovnali v závere na 2:2 po hrúbke brankára Marca-Andreho Fleuryho, ktorú potrestal Josh Anderson a ten istý hráč potom rozhodool v predĺžení.



Ducharme je s Richardsonom a hráčmi v pravidelnom kontakte cez videohovory. "Každý vie, aká je situácia. Klobúk dolum ako sa to celé zvládlo, tréneri to upokojili a všetci sa koncentrovali len na zápas," dodal Staal. Časť zodpovednosti podľa Richardsona zobrali na svoje plecia aj skúsení hráči. "Máme v tíme hráčov, ktorí majú slovo na ľade aj mimo neho. Sme veľmi súdržní a teraz sa to potvrdilo," dodal Richardson. V zostave Canadiens stále chýba slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý naposledy nastúpil v prvom kole play off 27. mája proti Torontu Maple Leafs.