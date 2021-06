Hubočan pripomína MS 2010 či ME 2016: Postup sme si vybojovali vždy v poslednom zápase

Slovenská futbalová reprezentácia už zahodila za hlavu piatkovú popoludňajšiu prehru s výberom Švédska (1:1) na majstrovstvách Európy a v E-skupine sa už hotuje na ďalšieho súpera.

Kým úvodné dve stretnutia absolvovali zverenci trénera Štefana Tarkoviča v ruskom Petrohrade, teraz nastúpia na opačnej strane Európy a v meste Sevilla vyzvú domácich Španielov. Duel je naplánovaný na stredu 23. júna o 18.00 h, paralelne s ním sa uskutoční aj merania síl medzi Poliakmi a Švédmi. Ešte každý tím z tohto kvarteta môže získať osemfinálovú miestenku. Do dejiska tretieho zápasu na turnaji sa slovenský výber presunie v úvode týždňa.

"Debaty o piatkovom súboji boli medzi nami, v menších skupinkách, s trénerom celé mužstvo ešte analýzu nemalo, tá príde. Ale pozeráme sa viac dopredu," prezradil obranca Tomáš Hubočan na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a na margo Španielov poznamenal: "Držia loptu celých 90 minút, niekedy aj viac, treba využiť príležitosť ísť do protiútok vždy, keď sa dá, lebo veľa ich nemusí byť. Taký je futbal proti Španielom." Povedal tiež, že v podobne situácii ako teraz boli Slováci aj na MS 2010 či ME 2016. "Postup sme si vybojovali vždy v poslednom zápase skupiny, dosiahli sme v ňom výsledok, aký sme potrebovali. Takže do tretice všetko dobré," doplnil.

V Španielsku čaká na Slovákov úplne iná klíma, akú mali doteraz v Rusku. Teplota sa môže šplhať až k 40 stupňom Celzia a v kombinácii s vysokou vlhkosťou to nebudú jednoduché podmienky. "No čo, budeme hrať v tom, čo bude. Každý sa musí vyžmýkať zo všetkých síl," myslí si Hubočan, pred stredou ešte dodáva: "Španieli po dvoch remízach majú nôž na krku, musia. Cítia tlak a nie hocaký. Hrajú však doma, budú mať svojich fanúšikov na tribúnach a tí im budú od začiatku dodávať silu.“

Na ťažké podmienky musí hráčov SR čo najlepšie pripraviť aj lekár výpravy Ján Baťalík. "Schranzov stav sa zlepšuje, zaťažujeme ho zo dňa na deň viac. Po Švédsku si hráči priniesli normálne zápasové šrámy, tie riešime,“ okomentoval v skratke situáciu v slovenskom mužstve. Keďže sa v slovenskom tíme vyskytol koronavírus, Slováci musia komunikovať s Európskou futbalovou úniou (UEFA) aj o tejto záležitosti. "Nadviazali sme úzky kontakt s UEFA a postupovali sme detailne podľa dohovoru s ňou. Dvoch pozitívnych sme izolovali od zvyšku výpravy a všetko ďalšie sa deje podľa protokolu,“ poznamenal Baťalík.

A ako chystá tím na podmienky v Španielsku? "Dal som hráčom kratšiu prednášku, ako sa s tým čo najlepšie vyrovnať. Teda pitný režim a prečo sme zvolili práve také iontové nápoje, aké sme zvolili, prečo ľahší dres, ako ochladiť organizmus,“ prezradil nad webe SFZ. A pridal aj bonmot na záver: "Ja som sa už obnažil. Pozrite, nemám briadku...“