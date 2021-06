Černák odišiel do kabíny po tvrdom náraze Martina: Tréner Cooper prezradil, ako na tom je

Prebiehala 3. tretina súboja medzi Tampou Bay a Islanders. Erik Černák korčuľoval k zadnému mantinelu za pukom, keď ho tvrdo narazil útočník Matt Martin.

Černák nepríjemne dopadol na ľad a podľa všetkého si zranil ruku. Zamieril do kabíny, pravú hornú končatinu držal v zohnutej polohe.

Neskôr sa však do zápasu vrátil a aj podľa slov trénera Tampy Bay Jona Coopera by mal byť slovenský obranca v poriadku a predstaví sa v piatom zápase série.

„Všetko nasvedčuje tomu, že bude v poriadku," cituje Coopera portál tampabay.com.

OOOOOOF#Isles Matt Martin hit on #GoBolts Erik Cernak

Cernak has gone to the room.

🎥 @USA_Network pic.twitter.com/DKTMQlZfkR