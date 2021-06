Šokujúce zistenie! Parašutista zo zápasu Nemecka s Francúzskom unikol smrti len o vlások: Na muške ho mal ostreľovač!

V úvodných minútach zápasu sa nad hracou plochou objavil parašutista, ktorý mal na svojom padáku nápis Kick Out Oil (preč s ropou). Tým narážal na jedného zo sponzorov majstrovstiev Európy - automobilovú značku Volkswagen.



Počas svojho príletu na hraciu plochu dokonca zranil prítomných záchranárov a zničil techniku televíznej spoločnosti. Po dosadnutí na trávnik sa ho ujali ochrankári, ktorí ho previezli na policajnú stanicu. V súčasnosti čelí hneď niekoľkým žalobám.



No všetko mohlo byť inak. Počas tohto zápasu platila nad Allianz Arénou bezletová zóna pre eliminovanie možného rizika teroristického útoku. Samotné okolie štadióna monitorovali špeciálne zložky, medzi ktorými nechýbal ani ostreľovač.



Ten mal aktivistu na muške. No podľa ministra vnútra Bavorska Joachima Herrmanna ho zachránila jediná vec. "Ostreľovači sa napokon rozhodli nestrieľať. Aktivistu zachránil nápis Greenpeace. Mal šťastie, pretože keby polícia usúdila, že ide o teroristický útok, mohol za svoj čin zaplatiť životom," povedal Herrmann.

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stéphan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6