Jarmolenko vysmial Ronaldovu reakciu na vystavené fľaše Coca-Coly: Takto si pýta spoluprácu!

S reakciami na vystavené produkty sa akoby roztrhlo vrece. Paul Pogba ako moslim neskôr na tlačovke skryl fľašu od piva, hoci šlo o nealkoholickú verziu. No najnovšie je tu prípad ukrajinského hráča Andrijho Jarmolenka, ktorý si z celej situácie nerobil ťažkú hlavu a vyriešil to s humorom.



„Môžem niečo urobiť? Videl som, ako Ronaldo odkladal fľaše od Coca-Coly. Sem dám Coca-Colu a Heineken presuniem sem dopredu! Chalani, ozvite sa mi!“ Reagoval Jarmolenko.



Hráč West Hamu mal zrejme dobrý dôvod na radosť, keďže jeho Ukrajina zvíťazila v dôležitom stretnutí nad Severným Macedónskom 2:1 a zostala tak v hre o osemfinále. Jarmolenko dokonca sám prispel k víťazstvu streleným gólom.

"I’m taking Coca-Cola, I'm taking Heineken. Get in touch with me!” 😅@CocaCola, @Heineken, Andriy Yarmolenko wants to speak to you! 🤝#EURO2020 | #UKR pic.twitter.com/ma8hliC6Lg