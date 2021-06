Slovenská výprava fanúšikov si Petrohrad pochvaľuje, proti Švédom s vtipným tipom na strelca gólu!

Užívajú si atrakcie Petrohradu aj futbal slovenských reprezentantov.

Skupina fanúšikov z Bratislavy pricestovala do mesta na Neve na zápasy Slovákov na EURO 2020 už 12. júna, užila si triumf nad Poľskom 2:1 a verí Hamšíkovi a spol. aj v piatkovom druhom dueli E-skupiny proti Švédsku.



Roman, Eva a Helena si pobyt nevedeli vynachváliť. Víťazstvo nad Poliakmi ich nadchlo. "Bolo to perfektné a nádherné. Mohli tí naši ten druhý polčas ešte lepšie zvládnuť, ale dali sme to," povedal Roman, ktorý je optimista aj v zápase s "Tre kronor". "Ja to vidím asi tak isto ako v prvom zápase. Podľa mňa vyhráme, ale bod stačí. Hovorím, že na postup bod stačí," zdupľoval. Podobne to vidí aj Eva: "Ja si myslím, že vyhráme 2:1 a gól dá Hamšík." Pri autorovi druhého gólu si Elena jemne pomýlila súčasných a minulých stopérov národného tímu: "Ja by som dala Škrtela. Jáj, počkajte, ten už nehrá, myslela som Škriniara. Tak toho."



Romana trochu prekvapila extrémne prísna kontrola pri vstupoch na štadión, ale bezpečnosť je podľa neho na prvom mieste: "Takú kontrolu na zápas som ešte nezažil. A už som pochodil zopár štadiónov. ´Čumeli´ do peňaženky, kontrolovali zapaľovače. Ale tak to má byť. Akurát ma mohla radšej prehľadať nejaká pekná Ruska ako škaredý Rus," zasmial sa prirodzený hovorca skupiny.



Elena a Eva prezradili čo to aj o mimofutbalových zážitkoch: "Petrohrad je nádherný. Veľké mesto, čisté, krásne. Navštívili sme Auroru, Petropavlovský chrám, plavby na lodi po kanáloch, aj zdvihnuté mosty v noci. Všade sme boli," prezradila Eva. "A aj pár krčmičiek sme vymietli. Nočný život je tu skvelý. Nó, len to pivo... Najlepšia bola Plzeň," nechal si posledné slovo Roman.