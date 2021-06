Slovenských futbalistov čaká v Petrohrade druhý súper na EURO: Už dnes postupová istota?

Úlohou dňa je neprehrať! Po víťaznom vstupe do majstrovstiev Európy proti Poľsku čaká dnes v Petrohrade našu futbalovú reprezentáciu Švédsko.

Súper, nad ktorým Slováci ako jedným z mála tímov na kontinente ešte ani raz nevyhrali. K postupu medzi najlepšiu šestnástku šampionátu, čo sa im podarilo pred piatimi rokmi vo Francúzsku, teoreticky postačí aj nerozhodný výsledok.



Švédsko nie je futbalová krajina, do ktorej by sa naši hráči hrnuli. Marek Hamšík v nej však nedávnym prestupom do IFK Göteborg spôsobil hotový hurhaj. Jeho „špionážna“ misia v lige nášho dnešného súpera trvala len krátko, keďže od 1. júla sa stane oficiálne hráčom tureckého Trabzonsporu. Po šiestich absolvovaných zápasoch zistil, že proti Trom korunkám nečaká jeho mužstvo žiadna prechádzka.

So severanmi to býva väčšinou drina. „Sú disciplinovaní, fyzicky dobre stavaní. Ich štýl hry je blízky anglickému futbalu. Nie sú to super technici, ale tvrdí bojovníci. Nie je ľahké proti nim hrať. Ide o zápasy plné osobných súbojov, ktoré bolia,“ tvrdí Miroslav Karhan, bývalý 108-násobný reprezentant. Z doterajších piatich duelov proti Švédom odohral tri. Tak dávno, že si na ne nespomína.

Žlto-modrí uhrali v Seville cennú remízu s favorizovanými Španielmi, keď sa celý zápas iba bránili. Na držanie lopty prehrali 15:85 %. „Mali síce nízke percento držania lopty, no Španieli z toho nevyťažili veľa gólových príležitostí. Proti nám vybehnú celkom iní Švédi. Rozhodne to, kto komu viac vnúti svoju hru. My budeme hrať defenzívnejšie, čo nám vyhovuje. Nemáme na to, aby sme do niekoho búšili. Necháme tvoriť súpera a skúsime brejky.“

Špekulovať vopred s výsledkom sa nikdy nevypláca. Vidina zisku postupového bodu je lákavá, Švédi však berú iba víťazstvo. „Nemyslím si, že budeme hrať vyložene na remízu. Očakávam podobný herný prejav ako proti Poliakom. Výhra nad nimi je pre chalanov veľkou psychickou vzpruhou. Netrúfam si tipovať, ale držím im palce, aby dosiahli potrebný bod na postup do osemfinále,“ želá si Karhan.