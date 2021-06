Vavro mal pozitívny test na covid, no zápas to neohrozí: Tarkovič reaguje na vývoj turnaja!

Pliaga menom koronavírus si našla aj slovenskú reprezentáciu na EURO.

Na tlačovej besede pred zápasom so Švédskom informoval tréner Štefan Tarkovič (48) o dvoch pozitívnych výsledkoch v našej výprave.povzdychol si kouč. Ide o prvé dva prípady na šampionáte.Hráč Denis Vavro i kameraman analytického tímu zamierili do karantény a výprava spolupracuje s miestnymi autoritami a aj predstaviteľmi UEFA., dokonca aj u šoféra, ktorý nás vozil v autobuse,“ doplnil Tarkovič, ktorý po nepríjemnej téme preladil na futbalovú. Na otázku o zostave odpovedal ako už mnohokrát:prejdeme si ju s hráčmi a verím, že odohráme dobrý zápas. Švédsko je skôr o tíme ako o osobnostiach. V tomto roku ešte neprehralo zápas, remizovalo so silným Španielskom. My máme ambíciu nadviazať na výkon s Poľskom. Ak odstránime nejaké nedostatky, môžeme byť po zápase úspešní,“ hovoril o odhodlaní šéf lavičky, ktorý na margo postupových teórií povedal:V každom prípade vo Francúzsku stačili...Toto je druhý zápas a budem rád, ak výsledok bude podobný, ale pre mňa je podstatné, aby sa mužstvo zlepšovalo sa.“