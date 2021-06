Z extrému do extrému: Najprv chceli Japonci olympiádu zrušiť, teraz zvažujú účasť fanúšikov

Japonská vláda na konci tohto týždňa zruší stav núdze v Tokiu aj ďalších šiestich prefektúrach a oficiálne tým začala s uvoľňovaním koronavírusových opatrení.

To všetko sa deje päť týždňov pred začiatkom Hier XXXII. olympiády v Tokiu (23. 7. - 8. 8.). Vzhľadom na celonárodný pokles nakazených, vláda údajne zvažuje aj účasť fanúšikov na tribúnach - maximálne 10 000 ľudí na jednom športovisku, ale výlučne Japoncov. Účasť cudzincov z radov fanúšikov na najväčšom športovom sviatku bola oficiálne odmietnutá už dávnejšie.

Napriek tomu, že japonská vláda prijala rozhodnutie o konci núdzového stavu, niektoré obmedzenia by mali zostať aj naďalej platné. Ide napríklad o zákaz predaja alkoholu po 19.00 h a povinnosť zatvoriť reštaurácie a bary po 20.00 h. Tieto zmeny sa týkajú aj prefektúry Hokkaido, kde patrí aj Sapporo, ktoré bude počas OH 2020 dejiskom chodeckých pretekov na 50 km so Slovákmi Matejom Tóthom a Michalom Morvayom. Iba v prázdninovom raji na Okinawe zostanú doterajšie sprísnené opatrenia v platnosti až do 11. júla. Po tomto dátume sa opäť prehodnotí pandemická situácia v celej krajine.

Organizátori hier v Tokiu zatiaľ neplánujú spustiť dopredaj vstupeniek, ale možno sa tak stane neskôr. Napriek rozsiahlemu odporu japonskej verejnosti aj obavám zdravotníkov z možného nárastu počtu infekcií pokračujú predstavitelia organizačného výboru a MOV v prípravách na hry. Premiér Jošihide Suga vyhlásil, že nestráca vieru v bezpečnosť a úspech OH v Tokiu. Podľa MOV bude do začiatku olympijských hier zaočkovaných 80 percent športovcov v olympijskej dedine. A to je potrebný počet na to, aby sa vírus voľne nešíril a utvorila sa kolektívna imunita počas konanie hier.