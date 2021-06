Marek Hamšík dvíha pred zápasom so Švédskom varovný prst: Idú na dno síl, nič nám zadarmo nedajú!

Nedostanú opäť nič zadarmo. Slovenskí futbalisti podľa svojho kapitána Mareka Hamšíka narazia v piatok v druhom zápase na EURO 2020 so Švédmi na zohratého, konsolidovaného a mimoriadne behavého oponenta.

Líder národného mužstva na online tlačovke pred duelom 2. kola E-skupiny potvrdil, že je zdravotne fit napriek najvyššiemu počtu odbehaných kilometrov zo Slovákov pri víťazstve 2:1 nad Poľskom.



Problémové lýtko Hamšíka nelimituje, dôležité bude podľa jeho slov opäť sa mentálne dobre nastaviť a najmä nechať na ihrisku ešte viac fyzických síl ako proti Poliakom. Tridsaťtriročný špílmacher má za sebou krátke pôsobenie v IFK Göteborg, ako tvrdí, to ho nemohlo takticky pripraviť na očakávaný duel s Tre kronor. "Strávil som príjemné tri mesiace vo Švédsku. Spoznal som trochu ich kultúru, ale či mi tamojšie pôsobenie pomohlo v spoznaní súperovej taktiky, to by som klamal. Je to behavý a náročný súper, ktorý nám bude veľmi znepríjemňovať život na ihrisku," odpovedal stredopoliar na otázky médií a pridal dobrú správu o svojom zdravotnom stave: "Cítim sa dobre, lýtko drží. Ešte máme jeden deň, aby sme sa všetci dali úplne do poriadku. Ale už sme mali dosť času, aby sme sa dostali do pohody. Treba sa mentálne nastaviť tak, aby sme to zvládli."



Na otázku, či mal v uplynulom súboji, v ktorom odbehal najviac zo Slovákov (11 km) v závere aj myšlienky na "preventívne ubranie plynu" odpovedal jasne: "Ide sa tam naplno, nedá sa na to myslieť takto. Musíte ísť aj cez bolesť, nemal som našťastie žiadnu a nemusel som sa zaprieť. Takto som nastavený a takto to platí aj pre nasledujúci zápas." Hamšík vie, že ten bude bolieť ešte viac ako prvý: "Určite áno. Podľa mojej osobnej skúsenosti vo Švédsku, je to pre nich typické, idú na dno svojich síl. Sú behaví a bude to náročné."



Podľa bývalej hviezdy SSC Neapol sa nedá jednoducho odhadnúť, či SR postačí na body taký výkon ako proti Poľsku. "Ťažko povedať. Ale minimálne musíme zopakovať to, čo proti Poliakom. Teda tam musí byť tímový výkon, bojovnosť jeden za druhého. Súdržnosť a tímovosť hrala obrovskú rolu a musíme to zopakovať," skonštatoval Hamšík, podľa ktorého je Slovensko napriek prvému miestu v tabuľke skupiny outsiderom:



"Vyzerá to tak, že sme prví skupine, ale stále sme outsideri a musíme k tomu tak pristúpiť. Nikto nám nič zadarmo nedaruje. Čaká nás neúnavný súper, bude to fyzicky veľmi náročné." Najväčšou devízou Švédska je zohratosť. "Sú dlho pokope, pred troma rokmi sme s nimi odohrali priateľský zápas a mužstvo sa veľmi nezmenilo. Ťažko z nich niekoho osobitne vyzdvihnúť. Sú skúsení a zohratí, toto bude ich najväčšia zbraň," vyjadril sa Hamšík, no jedno meno predsa len zmienil. "Dejan Kuluševski z Juventusu je jeden z najväčších talentov, ukázal to v uplynulých dvoch rokoch v talianskej lige. Je to pre nich určite plus," povedal na margo futbalistu, ktorý sa do mužstva opäť zapojil po pozitívnom teste na covid.



Celá slovenská výprava sa v stredu, dva dni pred duelom nechala otestovať PCR testami, vo štvrtok prišli nepriaznivé správy o pozitivite hráča Denisa Vavra a člena realizačného tímu, resp. kameramana SFZ. Odohranie duelu však podľa protokolu UEFA Return to play nie je v ohrození. Zápas na Štadióne Krestovskij má výkop o 15.00 SELČ.