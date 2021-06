Najtrápnejší vlastný gól futbalovej histórie: Aha, akú grotesku predviedol brankár Haiti!

Najtrápnejší vlastný gól v dejinách futbalu? Mnohí to tvrdia!

Kuriózny moment sa odohral v závere prvého polčasu kvalifikačného stretnutia MS 2022 medzi Haiti a Kanadou.

Brankár Haiti Josue Duverger (21), ktorý je paradoxne rodákom z Kanady, dostal prihrávku po zemi od spoluhráča.

Namiesto toho, aby ju spracoval či odkopol "šaškoval", až mu dvakrát prešla pomedzi nohy a potom za bránkovú čiaru.

Spoluhráči z jeho výkonu rozhodne neboli nadšení a práve tento kuriózny moment naštartoval cestu za prehrou Haiti 0:3.

Haiti goalkeeper Josué Duverger with possibly the best/worst own goal in history against Canada 🙃



(via @onesoccer)pic.twitter.com/JW0Z2IC7HI